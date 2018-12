Difficile pour les Béjaouies

Par DDK | Il ya 9 minutes | 6 lecture(s)

Le championnat national des seniors dames entamera ce week-end sa neuvième journée lors de laquelle les trois clubs béjaouis auront des missions difficiles.

L’ESF Amizour, qui commence à respirer après avoir aligné trois victoires de suite, se rendra demain à Biskra pour y affronter le MZB local, une équipe avec laquelle elle partage la septième place, avec 9 points au compteur. Ça s’annonce très difficile pour les deux équipes, étant toutes les deux à la recherche de points pour soigner leurs classements respectifs. L’adversité sera donc rude, mais le mieux préparé psychologiquement raflerait les trois points. Pour sa part, le CF Akbou, qui occupe la deuxième place au classement général, se rendra à El-Khroub pour en découdre avec la JFK locale, qui a perdu son dernier match devant l’Affak Relizane, alors que les filles d’Akbou ont gagné devant le MZB. Le match ne sera pas facile pour les filles de la vallée de la Soummam, mais il reste jouable, car le CFA possède des atouts à faire valoir cette saison et peut même revenir avec un bon résultat de son déplacement à l’Est du pays. Concernant le FC Béjaïa, qui piétine ces derniers jours en concédant une défaite amère devant le voisin de l’ESFA, il accueillera la coriace équipe du FC Constantine. Quatrième au classement, cette dernière a corrigé l’ASEAC (3 - 0) lors de la précédente journée. Le match ne sera pas facile non plus pour ces Béjaouies qui doivent cravacher dur pour espérer réaliser une bonne performance. A noter que toutes les rencontres du week-end commenceront à 11h.

Z. H.

Le programme

Vendredi

MZ Biskra - ESF Amizour

ASI Oran - ASS Nationale

Samedi

SMB Touggourt - AFAK Relizane

ASEA Centre - ESFOR Touggourt

JF Khroub - CF Akbou

FC Béjaïa - FC Constantine