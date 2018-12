Deux derbys béjaouis au menu

Par DDK | Il ya 9 minutes | 7 lecture(s)

La 4e journée du championnat Nationale 1 seniors dames, prévue ce week-end, sera marquée par deux beaux derbys béjaouis qu’abriteront la salle de Baccaro et la salle Bleue. Le nouveau promu dans cette division, l’OS Tichy, battu lors de la précédente journée par le MBB, recevra, demain, la redoutable équipe de Seddouk VB, rentrée à Béjaïa le week-end passé avec une précieuse victoire acquise aux dépens du WAB. La rencontre drainera sûrement un grand public. Malgré la difficulté de la tâche, le SVB part avec un léger avantage. Ce sera, sans doute, le volet expérience qui départage les deux teams. La salle Bleue sera le théâtre du second derby béjaoui qui mettra aux prises l’ASWB, battue lors de la précédente journée par le RCB, et le WAB, vaincu aussi à domicile par le SVB. C’est là un match très équilibré sur papier, mais il pourrait bien réserver des surprises, surtout avec le rajeunissement d’effectif qui a touché les deux équipes. Pour les autres duels de la journée, le RC Béjaïa, qui a gagné son dernier match, se rendra à l’Ouest du pays pour en découdre avec le WA Tlemcen, défait par le NCB vendredi passé. La rencontre s’annonce difficile pour les visiteuses qui peuvent revenir avec un bon résultat seulement si elles arrivent à bien négocier ce match, en rééditant la dernière performance. Le NC Béjaïa, vainqueur précédemment contre le WAT, effectuera un périlleux déplacement à Alger pour affronter le grand GSP. Sauf surprise, c’est une mission impossible pour les Béjaouies devant la coriace équipe algéroise, qui domine le volley-ball national de bout en bout. Samedi prochain, le MB Béjaïa, qui a gagné son dernier match, recevra à la mythique salle Amirouche le NR Chlef, battu chez lui par le GSP. Le match ne devrait pas échapper aux filles de Halim Henni qui peuvent aligner un deuxième succès de suite.

Z. H.

Le programme

Vendredi

OS Tichy - Seddouk VB

ASW Béjaïa - WA Béjaïa

WA Tlemcen - RC Béjaïa

GS Pétroliers - NC Béjaïa

Samedi

MB Béjaïa - NR Chlef