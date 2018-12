423 stagiaires au rendez-vous

Par DDK | Il ya 8 minutes | 8 lecture(s)

La Direction de la jeunesse et des sports de Tizi-Ouzou organise, en collaboration de l'INFS STE Ain Banian, un stage de formation d’entraîneur, niveau 1er degré. 423 participants, représentants une vingtaine de disciplines (football, l’athlétisme, les arts martiaux, l’aviron, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, les jeux d’échecs, le full contact, le kick-boxing, la gym-aérobic, l’haltérophilie-musculation, le hand-ball, l’handisports, le judo, le karaté-do, la natation, le taekwondo, le tennis de table, le tir à l’arc et le volley-ball), ont débuté, le 22 décembre dernier, leur formation au niveau de l'auditorium de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou pour le compte du premier regroupement qui s’étalera jusqu’au 2 janvier 2019. La cérémonie d’ouverture a été organisée en présence des responsables de la DJS et ceux de l'INFS STE Ain Banian, représentés par le directeur Mohamed Khelaf.

Les 423 participants à ce stage sont issus d’un test de sélection effectué en novembre 2018 au profit de plus de 600 postulants ayant un niveau de 1ère année secondaires et 9e AF sur dérogation. Les candidats qui ont été retenus bénéficient depuis le lancement du stage, samedi dernier, de cours théoriques au niveau de l'auditorium de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et des séances pratiques au niveau des différentes installations sportives de la ville des Genêts. Une formation encadrée par le personnel enseignant de l’Institut National de formation supérieure en science et technologie du sport d’Ain Benian, à Alger. Ce stage destiné au personnel exerçant à temps partiel dans les structures sportives de la wilaya vise à «réduire le déficit en matière d’encadrement technique pour les profils recherchés.

Le but est d’offrir une qualification professionnelle au personnel exerçant à temps partiel dans les domaines de l’animation et l’entraînement sportif et l’acquisition de connaissances fondamentales et spécifiques en théorie et méthodologie de l’entraînement, en sciences appliquées du sport. À noter que les stagiaires doivent passer encore trois autres regroupement et ce en sus de celui en cours, soit quatre au total étalés sur une année avec un volume de 100 heures par regroupement suivi d’un stage pratique au sein des clubs choisis, et d’une évaluation pour pouvoir décrocher le diplôme d’entraîneur de 1er degré. Pour rappel, la DJS de Tizi-Ouzou a déjà organisé en 2017 un stage du genre. Une première promotion composée de 277 stagiaires ayant obtenu leur diplôme de 1er degré.

Z. L.