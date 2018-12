La JS Akbou s’offre l’USMDB Khedda

Par DDK | Il ya 8 minutes | 7 lecture(s)

Disputé mardi après-midi au stade d’Ouzellaguen, le match de retard de la 8e journée du championnat Régionale 1 entre l’USM Draâ Ben Khedda et la JS Akbou est revenu à cette dernière (2 - 1). Un succès qui permet aux gars d’Akbou de remonter la pente et de pointer à la 5e place, avec désormais 18 unités dans leur compte. Quant à l’USM Draâ Ben Khedda, elle garde son capital-points à 15 unités mais avec un match en moins contre la JS Tixéraine, prévu mardi prochain à Draâ Ben Khedda. Dans l’autre match rentrant dans le cadre de la mise à jour du calendrier, entre le WA Rouiba et l’ESM Boudouaou, il s’est achevé sur le résultat vierge de 0 à 0. Un bon point de pris pour les gars de Boudouaou qui restent à la deuxième place au classement, à quatre points de retard sur le leader, la JS Boumerdès.

M. B.