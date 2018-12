L’US Akbou veut piéger le co-leader

Par DDK | Il ya 8 minutes | 7 lecture(s)

Après avoir été forcée au repos pour le compte de la 5e journée, l’US Akbou reprendra la compétition, demain, vendredi, en accueillant à la salle OMS d’Akbou le HBC El-Biar, dans une rencontre qui sera à priori difficile pour les Akbouciennes. Ces dernières qui pointent à la 6e place avec quatre points engrangés, dont deux victoires et deux nuls, auront en face d’elles un club pas comme les autres. En est la preuve que l’équipe visiteuse est première ex-æquo avec le GS Pétroliers avec dix points chacune. Ceci en sus du fait que les filles d’El Biar sont sur une série de cinq matchs sans défaites, soit cinq victoires de suite. L’autre club de la vallée de la Soummam, la JS Aouzellaguen, sera en déplacement, samedi, à Saida pour en découdre avec le HHB Saida, 3e avec sept points au compteur. Ce qui fait que la mission ne sera point de tout repos face à cette équipe et dont les filles de la JSA devraient faire preuve de réalisme pour espérer revenir avec un meilleur résultat possible.

R. M.

Le programme

Vendredi

US Akbou - HBC El Biar

GS Pétroliers - CHB Bachdjarah

CF Boumerdes - CRD Mourad

Samedi

HHB Saida - JS Aouzellaguen

ASF Constantine - NRF Constantine