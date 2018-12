Une aubaine pour “les locaux”

Par DDK | Il ya 7 minutes | 16 lecture(s)

La sélection algérienne composée de joueurs locaux affrontera, aujourd’hui à 13h00 au stade de Doha, son homologue du Qatar, en match amical.

Une rencontre qui constitue une aubaine pour les joueurs locaux de taper dans l’œil du sélectionneur national, Djamel Belmadi, en vue de gagner une place au sein de l’équipe A, à quelques mois de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue à partir du 15 juin 2019 dans un pays qui reste encore à déterminer entre l’Egypte et l’Afrique du Sud. La rencontre de cet après-midi, qui se jouera sans la présence du public ni de la presse sur demande du sélectionneur du Qatar, sera pour ainsi dire le test de vérité pour les 16 joueurs évoluant de le championnat national convoqués par Belmadi, afin de montrer leurs capacités et pourquoi pas bousculer la hiérarchie établie jusque-là et qui fait que ce sont souvent les joueurs évoluant en Europe qui sont assurés de jouer en équipe nationale. Voulant certainement marquer de son empreinte cette sélection des locaux, Djamel Belmadi a retenu pour ce match face au Qatar une liste composée de dix-huit joueurs évoluant dans le championnat national et renforcée par deux éléments évoluant à l’étranger : Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et Youcef Belaïli (ES Tunis/Tunisie). L’USM Alger, détentrice du titre honorifique de champion d’automne, est la plus représentée avec cinq joueurs, à savoir Benyahia, Chitta, Meziane, Benghit et Benkhemassa. Le sélectionneur national a fait également appel à deux joueurs de la JSK : le gardien de but Abdelkader Salhi et le défenseur Ilyes Chetti, pour qui c’est la première convocation chez les Verts, lui qui réalise jusque-là un début de saison tonitruant sous le maillot kabyle. Djamel Belmadi, qui a assisté la semaine passée à deux rencontres des 32es de finale de la Coupe d’Algérie, à savoir, USM Blida - Paradou AC au stade de Blida et USM Alger - ASM Oran au stade Omar Hammadi, a fait également appel à trois joueurs évoluant au PAC : le défenseur Haithem Loucif, le milieu de terrain Hichem Boudaoui et l’attaquant Zakaria Niadji meilleur buteur de la Ligue 1 Mobilis avec 11 buts. «Ce match amical face au Qatar sera un très bon test pour nos joueurs, une bonne opportunité de pouvoir démontrer leurs qualités et une opportunité pour moi aussi de voir à ce niveau ce qu’ils sont capables de faire», avait indiqué Belmadi dans un entretien vidéo diffusé sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Une façon pour le nouveau patron de la barre technique des Verts de secouer un peu plus les joueurs dits locaux devenus ces dernières années de simples faire-valoir, puisque rares sont les joueurs locaux qui ont gagné la confiance des ex-sélectionneurs nationaux. L'équipe nationale A' aura fort à faire face à une sélection du Qatar qui reste sur d'excellents résultats en amical, elle qui prépare la prochaine Coupe d'Asie des nations 2019 prévue aux Emirats Arabes Unis, du 5 janvier au 1er février prochains. Les joueurs du sélectionneur espagnol Félix Sanchez ont ainsi battu la Suisse (1-0), l'Equateur (4-3), la Jordanie (2-0) et le Kirghizistan (1-0) contre un nul face aux Islandais (2-2). «Le Qatar est en train de préparer la Coupe d’Asie, ils sont sur une série de très bons matchs. C’est une équipe de qualité», a relevé Belmadi, dont la carrière d'entraîneur a débuté dans ce pays du Golfe avant d'être nommé à la tête des Verts.

A. C.