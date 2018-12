La JS Azazga pour le rachat

Par DDK | Il ya 10 minutes | 8 lecture(s)

La phase aller du championnat Inter-régions bouclera sa 15e et dernière journée ce week-end, avec le déroulement de sept rencontres, demain vendredi, et une dernière, samedi. Pour les clubs kabyles, la JS Azazga, qui a essuyé un semi-échec lors de la 14e journée face au NRB Teleghma, se déplacera à Bordj Ghedir pour en découdre avec l’ASBG locale (9e, 19 pts.). Une rencontre importante pour le club local qui joue le maintien, ce qui fait que la mission ne sera point facile pour les gars d’Azazga, même s’ils ont réussi à damer le pion à bien des équipes en dehors de leurs bases. Classés 6es, les gars de la JSA auront à cœur de confirmer leur place actuelle et, pourquoi pas, de se reclasser, si, toutefois, le deuxième représentant de Kabylie, le MB Bouira, perd samedi face à l’USM Sétif. En tous les cas, la JSA est déterminée à garder le contact avec le groupe de tête, surtout qu’elle n’est qu’à neuf points du leader. Pour l’US Oued Amizour, elle sera en appel au stade du 20 Août 55 de la capitale où elle affrontera le leader, l’OMR El-Annasser.

L’US Oued Amizour à l’assaut du leader

Ce dernier, qui a laissé des plumes face à l’actuel 3e, le SA Sétif, aura en face de lui une équipe d’Amizour qui reste galvanisée par sa victoire acquise à domicile face à l’ASC Ouled Zouaï, battue par les Unionistes sur le score de deux buts à zéro. Le duel ne s’annonce pas, pour autant, facile pour les capés de Salah Bakour, mais un bon résultat reste dans leurs cordes même si l’adversaire en question n’est autre que le chef de file. Une bonne prestation ne fera que du bien à Amizour, qui pourra dès lors terminer le championnat d’hiver sur une bonne note, loin de la zone rouge. Une zone dans laquelle patauge, en revanche, l’IRB Aïn Lahdjar qui recevra le DRB Baraki. L’écart de deux points d’avance que l’USOA possède par rapport à l’IRBAL devra inciter les joueurs d’Amizour à se donner à fond pour éviter de rentrer à la maison les mains vides.

Rahib Medhouche

Le programme

Vendredi

OM Annasser - USO Amizour

AS Bordj Ghdir - JS Azazga

NRB Teleghma - Hydra AC

IRBA Lahdjar - DRB Baraki

ASO Zouaï - FCB El Arch

MBH Messaoud - SA Sétif

IRB Berhoum - US Souf

Samedi

USM Sétif - MB Bouira