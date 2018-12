Les Béjaouis pour l’exploit

Par DDK | Il ya 8 minutes | 10 lecture(s)

La FAF a programmé huit rencontres des 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football pour demain après-midi.

Le stade du 1er novembre de Batna abritera, demain après-midi, une rencontre alléchante entre l’AS Aïn M’lila, un pensionnaire de la ligue 1, et la JSM Béjaïa, évoluant dans l’antichambre de l’élite. Les deux équipes, qui s’étaient affrontées la saison dernière en Ligue 2, se retrouveront donc à l’occasion des 16es de finale de Dame coupe, en quête d’un ticket qualificatif aux 8es. Pour la petite histoire, les deux formations se rencontreront aussi pour la deuxième fois dans cette épreuve populaire. Les Béjaouis, évoluant alors en nationale 1, s’étaient qualifiés en 2004/2005, aux dépens de l’ASAM qui végétait en DNA. Pour le rendez-vous de demain, les gars de la Soummam sont en mesure de créer la sensation de ce tour, si l’on se réfère à la forte détermination des camarades de Khezri à défendre farouchement leurs chances de succès. Les protégés du coach Moes Bouakaz, qui ont eu assez de temps pour préparer la confrontation de demain, ne cachent pas leur désir de poursuivre l’aventure de la coupe et oublier leurs déboires en championnat. Pour sa part, le Franco-Tunisien n’a pas cessé de booster ses troupes, tout au long de la semaine dernière, consacrant les ultimes séances de travail à la mise en place tactique. Le coach, qui devra faire sans Belmessaoud et Bensayah, toujours aux soins, puisera assurément dans l’équipe qui avait déjà pris le dessus sur la JSMS au tour précédent. Les deux nouvelles recrues, Hichem Mokhtar et Maamar Youcef, ne sont quant à elles toujours pas qualifiées pour ce match de coupe. A propos du rendez-vous de demain, le défenseur axial de la JSMB Slimane Allali nous a déclaré : «On s’est bien préparés pour ce match face à l’ASAM. Nous sommes capables de tenir tête à cette équipe qui, il est vrai, évolue au palier supérieur. Notre objectif, ce sont les 8es de finale, pour profiter au maximum des plaisirs que seule Dame coupe peut procurer. Et celle-ci ne reconnait pas de petites équipes».

B. Ouari

Le programme

Vendredi à 15h00

AS Aïn M’lila - JSM Béjaïa

CR Bouguirat - CRB Kaïs

CABB Arreridj - WA Tlemcen

SA Mohammadia - ARB Ghriss

MB Rouissat - CRBA Oussara

USM Annaba - MBB Sakhra

RA Aïn Defla - MC Oran

CA Batna - CR Belouizdad