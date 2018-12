Un bon test avant la JS Saoura

Par DDK | Il ya 8 minutes | 9 lecture(s)

La JSK affrontera la formation du RCK au stade du 1er novembre dans un match amical, ce matin à 10h, à huis clos. Après avoir affronté la JSMB qu’elle a battue deux buts à zéro vendredi dernier, la JSK disputera son second match amical face au RCK, pour préparer le match de la 16e journée du championnat face à la JSS qui se jouera le 4 janvier prochain à Bechar. Le match d’aujourd’hui permettra au staff technique de tester la forme de chaque joueur, notamment les nouvelles recrues Benchaira et Belgherbi. Le coach kabyle fera tourner son effectif et préparera ses armes pour le week-end prochain. Et même si le résultat ne sera pas vraiment important, le match permettra au coach Dumas de relever les insuffisances du groupe, afin de les travailler. Le coach kabyle qui compte par ailleurs énormément sur les nouvelles recrues pour apporter le plus escompté dans les différents compartiments. De leur part, les coéquipiers du capitaine Saâdou comptent jouer le match d’aujourd’hui comme s’il s’agissait d’un match officiel. Réussir une belle prestation et remporter une victoire sera en effet bon pour le moral des troupes, avant le déplacement vers Béchar. Après leur élimination en coupe face à la modeste équipe de Ghriss, les Kabyles veulent revenir en force en championnat.

Belgherbi pas encore prêt

Les deux nouvelles recrues, Mohamed Benchaira et Wahid Belgherbi, avaient entamé leur aventure avec la JSK, lundi dernier, mais en s’entraînant en solo. Ils ont intégré le groupe hier en compagnie du milieu de terrain Kabari. Les trois joueurs ont même effectué un travail supplémentaire, après la séance d’entrainement d’hier matin. Si Benchaira est d’ores et déjà compétitif et en grande forme physique, ce n’est pas le cas de l’attaquant Belgherbi et du milieu de terrain Kabari qui eux ont un énorme retard. L’ex-pensionnaire de la JSMB, Belgherbi, est resté sans entrainement pendant dix jours. Et même si le joueur travaille d’arrache pied, on croit savoir d’une source proche du staff technique qu’il ne sera pas prêt physiquement pour le match face à la JSS. Le milieu Kabari est contraint lui de redoubler d‘effort, car physiquement il n’est pas au top de sa forme. «Sur le plan technique, le joueur possède des qualités, mais il n’est pas au top physiquement. Il devra nous convaincre d’ici le 4 janvier, sinon on prendra d’autre décisions», a déclaré Karouf. Tout porte à croire donc que Dumas ne peut pas compter sur Belgherbi et Kabari face à la JSS, en attendant de savoir s’ils seront au moins sur le banc.

M. L.