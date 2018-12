Le Béninois Bessan presque acquis

Par DDK | Il ya 8 minutes | 9 lecture(s)

Après avoir tout conclu avec le manager du joueur, la direction du MOB a envoyé, hier, en Tunisie, le secrétaire général du club, Achiou, afin de récupérer la lettre de libération du Béninois, Jaques Bessan, qu’elle payera sur place 500 millions de centimes au Stade Tunisien. Le manager du joueur béninois, Akkache Hakim, a négocié, avant-hier, avec la direction du MOB tous les détails du transfert du joueur que le technicien Madoui voulait à tout prix. D’après l’ex-entraineur de l’ESS, «Bessan est pétri de qualités et répond au profil recherché. C’est le cadeau de fin d’année de la direction aux supporters du MOB». La direction attend par ailleurs la décision de la CRL concernant les trois joueurs de l’USMBA, Zouari, Legraa et Khali, avec lesquels elle a tout conclu. Il ne reste que leur libération qui devrait émaner de la commission de règlement des litiges de la FAF, car ces n’ont pas été payés par leur club depuis 6 mois et ont déposé leurs contrats au niveau de la Commission. Pour ce qui est du match de coupe d’Algérie contre l’USMH programmé pour samedi prochain, la préparation se poursuit au stade de l’Unité maghrébine avec le retour d’Amokrane qui a réintégré officiellement le groupe, avant-hier, alors que Dehar sera Out pour ce match. Afin de mettre le groupe dans les meilleures conditions possible, la direction du club en concertation avec le staff technique a programmé le départ vers Alger pour demain à 14H. La délégation béjaouie élira domicile dans un hôtel de la banlieue d’Hussein-Dey. De leur côté, les joueurs de la catégorie réserve du MOB affronteront, demain au stade Omar Hamadi de Bologhine, la formation du PAC, pour le compte des 1/16es de finale de la coupe d’Algérie. Malgré la difficulté de la tâche, les joueurs du duo Adrar - Dehouche feront tout pour honorer les couleurs du MOB et réaliser le meilleur résultat possible devant l’un des meilleurs clubs formateurs au niveau national.

Z. H.