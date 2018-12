«Je vise la sélection nationale»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 56 lecture(s)

La nouvelle meneuse de jeu des U17 du CF Akbou, Macilia Brahmi, évoque dans cet entretien les motivations qui l’ont menée à s’engager avec son nouveau club et ses objectifs sportifs.

La Dépêche de Kabylie : De l’ESF Béjaïa au CF Akbou, comment s’est faite votre intégration au sein de votre nouveau club ?

Macilia Brahmi : Ça fait quelques jours que je suis chez les U17 du CF Akbou, et j’avoue que je suis plutôt satisfaite, surtout que le CFA n’est pas n’importe quel club. Je suis d’autant plus contente que je me compte parmi un groupe formé de bonnes joueuses.

Qu’est-ce qui vous a convaincue de vous engager avec le CFA ?

Je pense que le CF Akbou ne se refuse pas. C’est un club bien structuré avec des dirigeants qui viellent au grain, en mettant tous les moyens pour l’épanouissement de l’équipe. Ma famille et mes proches m’ont beaucoup encouragée à parapher un contrat avec ce club.

Votre objectif avec votre nouveau club ?

Je suis, d’abord, venue pour donner un plus à l’équipe avec laquelle, j’en suis convaincue, je m’épanouirai davantage, surtout qu’elle est connue au niveau national. Une chose est sûre : je ne ménagerai aucun effort pour réussir là où les dirigeants et le public m’attendent.

Comment vous sentez-vous sur le plan physique ?

Je reconnais que je ne suis pas vraiment au top, mais je suis là pour travailler davantage afin de récupérer le retard physique. Sur le plan tactique, je sais comment m’y prendre et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par la direction du club et le staff technique, à sa tête Madsi Nadir.

Votre nouvelle équipe caracole en tête du championnat du groupe Centre-Ouest. Un mot ?

C’est une bonne chose pour cette catégorie dont je fais désormais partie. Le challenge sportif, c’est aussi ce qui m’a motivée à signer pour le CFA. Avec ce club, je vais tout faire pour donner une autre dimension à ma carrière. Mes objectifs immédiats c’est la coupe d’Algérie et une sélection en équipe nationale.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche