Des séminaires pour les arbitres locaux

Par DDK | Il ya 37 minutes | 50 lecture(s)

La ligue de football de Tizi-Ouzou a prévu pas moins de quatre séminaires de deux jours et demi chacun au profit des arbitres activant au niveau de la wilaya. En effet, 180 référées sont concernés par ces regroupements où il sera question de faire le bilan de la phase aller du championnat et les tours de la coupe de wilaya. Ces rencontres seront également une occasion de faire une rétrospective des lois de jeu, notamment les modificatifs et des règlements généraux régissant la compétition officielle. Ces rencontres consistent, en somme, à corriger toutes les imperfections constatées lors de la manche aller et de s’armer le mieux possible pour la manche retour, plus ardue que la première partie de la compétition, en raison des enjeux que la seconde manche comporte. Repartis en quatre groupes, les premiers séminaristes figurant dans la première liste sont déjà en place depuis avant-hier au niveau de l’auberge de Tizi-Rached où ils ont élu quartiers en système internat. Prise en charge par la commission d’arbitrage et de formation et encadré par une équipe de spécialistes de haut niveau, à leur tête l’ancien arbitre et formateur, Ould El Hadj Hocine, cette première vague est constituée de nouveaux arbitres qui ont un programme spécifique avec des cours théoriques et pratiques bien dosés. Quant au deuxième séminaire, il débutera, aujourd’hui (le 29 décembre), pour prendre fin le 31 décembre, alors que le troisième est fixé pour le 1er janvier 2019 et s’étalera jusqu’au 3 du même mois. Enfin, le quatrième regroupement qui concernera essentiellement les arbitres de la wilaya activant dans les divisions supérieurs aura lieu du 3 au 5 janvier 2019. À signaler que la ligue de Tizi-Ouzou a mis tous les moyens à la disposition de la commission afin que ces regroupements soient une réussite et surtout bénéfiques pour le corps arbitral de la wilaya, qui constitue une des crèmes de l’arbitrage national.

Z. L.