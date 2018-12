L’AG élective reportée

Par DDK | Il ya 37 minutes | 56 lecture(s)

L’assemblée générale élective de l’US Oued Amizour, programmée pour mercredi passé, a été reportée faute de quorum. En effet, sur les 49 membres de l’AG existants, 27 seulement étaient présents, soit même pas les 2/3 comme l’exige les statuts régissant les associations sportives, entre autres. Cette AG, qui se voulait élective, a été entamée par la prise de parole d’un membre de la commission de recueil des candidatures, en la personne de Sofiane Ferchouli, qui lancera en direction de l’assistance: «Depuis notre installation comme commission de recueil des candidatures, aucun candidat ne s’est présenté depuis la date butoir de dépôt de dossier, soit le 19 décembre. Faute de quoi, on a décidé de prolonger jusqu’à hier (Ndlr, mardi passé). Mais même à cette date aucun candidat ne s’est manifesté. Donc, l’assemblée est souveraine.»

Fin de mission pour la cellule de transition



L’AG élective aura lieu donc jeudi prochain (le 3 janvier) au niveau de la salle des délibérations de l’APC d’Amizour. Pour les candidatures, la commission de recueil des dossiers des potentiels intéressés avait prolongé le délai à partir de jeudi dernier jusqu’à mercredi prochain à 18h. Ainsi donc, même si l’AGE est reportée, n’en demeure pas moins que les présents ont ouvert les débats, estimant que des résolutions devaient être proposées. Prenant la parole, le coordonateur de la cellule de transition qui a géré les quatre précédentes rencontres (NRBT, IRBB, l’ASOZ et l’OMR), Hakim Benali, dira : «La cellule de transition ne peut supporter les charges actuelles, où au minimum ont a besoin de cinq millions de centimes pour effectuer un seul déplacement. Je propose au président de l’APC d’inviter des bienfaiteurs et des industriels pour aider le club financièrement parlant, pour au moins un budget de fonctionnement, en attendant l’entrée d’éventuelles subventions. Pour le bilan moral, sur les neuf points possibles lors des trois rencontres précédentes avant celle de ce vendredi, notre équipe a récolté six points. Mais on souffre sur le plan financier. En tous les cas, le match de l’OMR de vendredi (Ndlr, hier) sera notre dernier que nous gérerons en tant que cellule de transition.»

Rahib M.