Rachid Maâtki à la barre technique

Après un repos de près de quatre mois, Rachid Maâtki, ex-entraîneur de l'AS Imazgharène (non engagé en championnat), a été désigné à la barre technique du FC Ath Zaïm, pensionnaire de la division Pré-honneur Tizi-Ouzou (groupe C). Les dirigeants de ce club l'ont appelé à la rescousse car ce dernier n’arrivait plus à enchaîner les résultats que le public attendait de lui. «Je suis à la tête de ce club depuis la huitième journée. Après la défaite contre le leader, l'AS Ath Bouadou, à Mechtras, j'ai pris les destinées de cette équipe. Depuis, nous avons déjà réussi à gagner deux matchs en championnat, un à l'extérieur face à la JS Aït Yahia Moussa et un autre contre la JS Tadmaït. Ce qui nous a permis de réduire l'écart sur nos poursuivants. Nous sommes actuellement à la 3e place, derrière l'AS Ath Bouadou et l'US Timitine, et à cinq points du premier», s’est félicité Rachid Maâtki au lendemain de la large victoire de son équipe par 4 buts à zéro face à la lanterne rouge, la JS Tala Mansour, en match de coupe. Notre interlocuteur estime que le FC Ath Zaïm possède un effectif très motivé : «À mon arrivée, j'ai constaté qu'il y avait une certaine désorganisation. J'ai tenté de remettre de l'ordre au sein de ce groupe qui est très ambitieux. Ce sont des jeunes qui écoutent et qui suivent les consignes. Avec les dirigeants, nous avons convenu de bâtir un groupe soudé au niveau de tous les compartiments pour une première mission. En tout cas, j'espère que cette aventure apportera beaucoup d’avantages au club», dira encore Rachid Maâtki. A noter que cet entraîneur, connu pour sa discipline, a été approché par l'ES Draâ El-Mizan (Régionale 2) qui lui a proposé de prendre les rênes de la barre technique, mais il a préféré décliner l'offre : «Lorsque j'étais sans club, personne ne s'est intéressé à moi. Maintenant que j'ai donné mon accord aux dirigeants du FC Ath Zaïm, je ne partirai pas quelle que soit l'offre qu'on me fait», a-t-il tranché.

Amar Ouramdane