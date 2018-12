Exploit de l’IB Lakhdaria

Par DDK | Il ya 36 minutes | 77 lecture(s)

La JS Saoura, qualifiée en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, quitte la Coupe d’Algérie dès sa première apparition.

Les Jaune et Vert de la Saoura ont été exclus, avant-hier, par une héroïque équipe de l’IB Lakhdaria, pensionnaire de la Division nationale amateur (DNA). Devant un public totalement acquis à El Hamra, les joueurs de l’IBL ont réussi à résister durant 120 minutes, en dépit de l’écart de paliers, poussant la JSS à aller aux tirs au but. Une stratégie qui s’est avérée payante car la chance leur a souri lors de la fatidique épreuve des penaltys (4 buts à 3). L’équipe de Bouira drivée par le coach Mourad Houayet a réalisé une belle partie et réussi à faire jeu égal avec une équipe de la JS Saoura revigorée par sa dernière qualification à la phase de poules de la LDC. Ainsi, durant toute la rencontre, l’équipe de l’ex-Palestro a tenu tête et a résisté aux multiples attaques des joueurs de la Saoura, en adoptant un beau jeu avec un esprit combatif notamment par l’intermédiaire de son portier Brahimi Abdel Hamid, véritable héro, qui fut courageux et intraitable dans sa cage en repoussant toutes les attaques des Saad, Djalit, Aouedj, ou encore Boumesaha. Lors de la séance fatidique des tirs au but, malgré le ratage du joueur de Lakhdaria, Boumenad, le portier Brahimi a réussi de repousser deux tirs. C’est le défenseur Samadi Sid Ahmed qui se charge du dernier tir, un tir déterminant. Avec un sang froid exemplaire, il met le cuir au fond des filets et envoie son équipe aux 1/16es de finale de la coupe d’Algérie. La fête fut grandiose avec les supporters qui scandaient «Mazal CSC», faisant allusion au CS Constantine, prochain adversaire de leur équipe, dont la rencontre se déroulera lundi 31 décembre au stade Manseur Khodja de Lakhdaria. Par ailleurs et pour sa qualification au prochain tour, l’équipe de Lakhdaria a eu droit à un message de félicitation émanant du wali de Bouira, lu par le DJS.

Le CSC et l’USMBA passent aussi

La logique a été respectée lors des rencontres CS Constantine - RC Bougaâ (Régionale 1 - D5) et USM Bel Abbès - MS Cherchell (Régionale 1 - D5). Les Sanafir se sont imposés sur le score de 3 buts à 1, alors que l’USMBA, tenant du titre, a gagné par 2 buts à 0. Pour leur prochaine sortie, le CSC jouera face à l’IB Lakhdaria, tandis que l’USMBA affrontera l’USM Alger dans la grande affiche des 16es de finale.

MOURAD HOUAYET, entraîneur de l’IB Lakhdaria

«Bravo aux joueurs»

«Ce fut une rencontre très difficile devant une excellente équipe de la Saoura qui pratique du beau football. Malgré cela, nous avons réussi à lui tenir tête et la forcer à aller aux tirs au but. La qualification est amplement méritée, c’est l’œuvre des joueurs que je tiens d’ailleurs à féliciter vivement.»

M’hena A