L’Olympique Akbou avec les honneurs

Par DDK | Il ya 36 minutes | 55 lecture(s)

Tout a été bien préparé pour que la rencontre Olympique Akbou - NA Hussein Dey comptant pour la mise à jour des 32es de finale de Dame coupe se joue dans les meilleures conditions possibles. Un public des grands jours était présent au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa qui était plein à craquer en plus d’une parfaite organisation du club recevant. L’ambiance était donc des grands jours dans cette rencontre qui avait opposé, avant-hier, jeudi, au stade de l’UMA (Béjaïa) le pensionnaire du palier Honneur de Béjaïa, l’Olympique d’Akbou et le NA Hussein Dey, qui n’est plus à présenter. Une différence de palier certes, mais le niveau était presque identique, où l’actuel chef de file du championnat Honneur de Béjaïa a fait jeu égal avec les Sang et Or. D’ailleurs, suivant le match, on a vu l’équipe drivée par Kamel Bouzit donner des sueurs froides aux visiteurs qui ont douté par moments. La première période s’était achevée comme elle avait débuté. De retour de la pause, les Algérois ont pris le taureau par les cornes en allant assiéger l’arrière-garde des Olympiens qui ont fait de leur mieux pour préserver la cage vierge, avec un gardien Hamimi qui a réussi à sortir son épingle du jeu en première mi-temps notamment. Les capés de Mohamed Lacet ont ouvert la marque à la 61’ par l’entremise de Lakdja qui a fusillé le gardien akboucien dans un angle croisé. Ce but avait coupé quelque-peu les jambes aux hommes du président Karim Takka qui avaient la peur au ventre. Cela leur a coûté un deuxième but à la 89’, inscrit par Chouiter. La messe était dite et c’est le NAHD qui passe aux 16es de finale, alors que pour les gars de la coquette ville d’Akbou, la belle aventure s’arrête ici. Désormais les camarades de Karim Nait Yahia qui n’ont pas à rougir de cette élimination, vont se concentrer pleinement sur le championnat, où leur objectif est d’accéder en Régionale 2.

Rahib M.