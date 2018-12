Le CRB Tizi Ouzou en péril à Tichy

Par DDK | Il ya 36 minutes | 74 lecture(s)

Le CRB Tizi Ouzou, qui lutte pour son maintien en Régionale 1, aura du pain sur la planche, aujourd’hui au stade Baccaro à Tichy, face à la JST locale dans un match comptant pour la 13e journée du championnat. Un match entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. La JS Tichy totalise 17 points et n’est pas loin du podium, alors que les Communards de Tizi-Ouzou n’ont à leur actif que 9 unités et pointent à l’avant-dernière place. L’erreur n’est pas permise pour les poulains de Chabane Meftah, mais les Tichois ne les entendent pas de cette oreille et ne jurent que par la victoire pour se rapprocher du podium. La mission des gars du CRBTO s’annonce difficile et l’équipe risque de laisser des plumes, cet après-midi, à Tichy.

Opération rachat pour l’USMDB Khedda…

L’USM Draâ Ben Khedda qui a perdu du terrain au classement en se retrouvant à la 8e place avec seulement 15 points, est appelée à se racheter de son dernier échec à Ouzellaguen en match de retard face à la JS Akbou, en tentant de revenir avec un succès de son déplacement à Ain Benian, lorsqu’elle affrontera l’USM Cheraga. Un match qui ne sera guère de tout repos pour les camarades de Sofiane Iltache qui auront en face d’eux un adversaire qui fera son possible pour gagner et les surclasser au classement. La bande à Mourad Bey est appelée à sortir le grand jeu si elle veut revenir à Draâ Ben Khedda avec un résultat probant.

… Et confirmation pour l’ES Azeffoun

L’autre représentant de la Kabylie en Régionale 1, l’ES Azeffoun, qui est en haut du tableau, ne compte pas louper sa sortie aujourd’hui. Les Marins d’Azeffoun comptent damer le pion au WB Saoula sur son terrain et devant ses supporters pour garder leur place sur le podium. Certes leur mission ne sera pas de tout repos, mais les joueurs croient en leur belle étoile et sont décidés à relever le défi et à revenir à la maison avec la victoire. La JS Akbou est exempte de cette journée.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

ECO Smar - CRBB El Kiffan

JS Boumerdès - CA Kouba

IR Birmandreis - OC Beaulieu

JS Bordj Ménaïel - WA Rouiba

JS Tichy - CRB Tizi Ouzou

WB Saoula - ES Azeffoun

USM Cheraga - USMDB Khedda

ESM Boudouaou - JS Tixeraine

Exempt: JS Akbou