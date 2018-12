Les Crabes visent la qualif’

Par DDK | Il ya 36 minutes | 24 lecture(s)

Les Crabes seront en appel, aujourd’hui, au stade du 1er novembre d’El Harrach contre l’USMH locale, pour le compte des 1/16es de finale de la coupe d’Algérie.

Les camarades de Bouledieb sont armés d’une grande volonté pour réaliser le meilleur résultat possible et décrocher le billet qualificatif, surtout que le moral du groupe lors des entraînements est au beau fixe. Même si les locaux partiront favoris en bénéficiant des avantages du terrain et du public, rien ne sera gagné d’avance dans cette affiche qui s'annonce équilibrée et surtout indécise. Le coach du MOB, Madoui, s’est dit très soulagé après le retour des blessés, à savoir Herida, Naas, Debari, Bencherif et Bouledieb, chose qui lui donnera plus de solutions aujourd’hui pour composer le onze rentrant avec un banc de touche plus étoffé. Le MOB sera amoindri, lors de cette rencontre face à l’USMH, par l’absence de Dehar et Amokrane pour cause de blessures. Ce match revêt une grande importance pour les Béjaouis qui veulent aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire et passer l’écueil de l’USMH ouvrira grandes les portes d’une nouvelle aventure et pourquoi pas refaire celle de 2015. La direction a réservé une importante prime en cas de qualification, alors que du côté des supporters, ils comptent envahir le stade du 1er novembre pour soutenir les camarades de Toual afin de décrocher le billet qualificatif au 1/8es de finale. Deux autres rencontres des 16es de finales sont prévues également pour aujourd’hui. Le CR Belouizdad, lanterne rouge à l'issue de la phase aller de la Ligue 1, se rendra du côté des Aurès pour défier le CA Batna (DNA) dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics. Qualifié pour les 16es de finale sur le terrain du DRB Tadjenanet (2 - 0), le Chabab aura à cœur de confirmer son redressement en Dame Coupe en attendant d'amorcer sa mission de sauvetage en championnat. La surprenante formation du NC Magra, 3e au classement de la Ligue 2 à l'issue de la phase aller pour sa première saison dans le deuxième palier, effectuera un déplacement à l'Ouest pour jouer sa qualification sur le terrain de l'US Remchi (DNA). Les autres rencontres de ce tour se poursuivront jusqu’à vendredi prochain, selon le programme établi par la commission de la Coupe d’Algérie relevant de la FAF.

Z. H.

Le programme

US Remchi - NC Magra

USM Harrach - MO Béjaïa

CA Batna - CR Blouizdad