«C’est le match des joueurs»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 73 lecture(s)

Accosté lors de la dernière séance d’entraînement effectuée à Béjaïa avant le départ pour Alger pour affronter l’USMH, le coach du MO Béjaïa, Kheireddine Madoui, a assuré : «Le groupe est fin prêt pour le match d’aujourd’hui contre l’USMH après une bonne semaine de travail. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend et ça sera leur match car dans ce genre de compétition, ils n’ont pas besoin de motivation.» Avant de poursuivre : «L’USMH est une équipe à prendre très au sérieux. Malgré la mauvaise passe dont elle se trouve, elle peut se révolter à tout moment et j’espère qu’on ne sera pas sa victime. Cette équipe possède des joueurs très expérimentés et qui peuvent faire la différence à tout moment et c’est à nous de trouver les moyens de les contrer.» Concernant l’objectif du MOB, l’ex-entraîneur de l’ESS poursuit : «Notre seul objectif reste le maintien qu’on souhaite concrétiser le plus vite possible, mais la coupe reste un bonus pour les joueurs et pour leur carrière vu sa médiatisation. On ira jouer à El Harrach pour la qualification et pourquoi ne pas aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire.»

Z. H.