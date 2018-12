Rassurant avant la JS Saoura

Par DDK | Il ya 39 minutes | 77 lecture(s)

La JSK a battu le RCK quatre buts à zéro, avant-hier au stade du 1er novembre, en match amical. Les buts ont été marqués par l’attaquant Rezki Hamroune qui a inscrit un triplé et Benyoucef. Au-delà du résultat, les Kabyles ont fourni une belle prestation et dominé le jeu. Le coach Dumas a fait tourner son effectif et donné la chance à la majorité des joueurs, testant ainsi la forme de chaque élément avant de renouer avec la compétition officielle le week-end prochain face à la JSS. Pour les nouvelles recrues, le milieu Mohamed Benchaira a joué titulaire en donnant un bon rendement lors de cette rencontre. Tous les présents furent unanimes à dire qu’il a du talent, en attendant la confirmation lors des matchs officiels. Quant à Kabari, entré en remplaçant et ayant également joué face à la JSMB, il n’a pas vraiment convaincu pour le moment. Mais il est un peu trop tôt pour le juger, indique-t-on. Concernant la rencontre face au RCK, le staff technique kabyle a enregistré plusieurs satisfactions, notamment l’efficacité du groupe et le bon rendement de Slama qui a joué comme arrière gauche. En résumé, les Kabyles furent rassurants face au RCK, en attendant la confirmation lors de la compétition officielle, à commencer par le match face à la JSS. Par ailleurs,Le staff technique kabyle a donné deux jours de repos aux coéquipiers de Renai, au lendemain du match amical face au RCK avant-hier matin. Les Kabyles reprendront le boulot demain matin, au stade du 1er novembre, pour continuer la préparation du match de la reprise face à la JSS, vendredi prochain, au stade du 20 Août, à Bechar. Dumas profitera de cette semaine pour apporter les derniers réglages au jeu de ses capés. Le coach kabyle et les joueurs prétendent à réaliser une belle opération pour débuter la phase retour en force.

Tabti attend le verdict de la CRL

Intervenant hier matin sur les ondes de la chaine 2 de la radio nationale, le coordinateur sportif de la JSK, Kamel Marek, a abordé le volet recrutement. Parlant du cas du milieu de terrain Tabti qui a déjà négocié avec la JSK, Marek a affirmé que le joueur pourrait signer à la JSK dans les prochaines heures. «Tabti attend la réponse de la commission des résolutions des litiges prévue pour demain (NDLR aujourd’hui). Le joueur nous a donné son OK pour venir à la JSK, si son club actuel ne le payait pas», a déclaré Marek. Ainsi après avoir finalisé avec Kabari, Benchaira et Belgherbi, les prochaines heures nous diront si la direction kabyle aura eu sa 4e recrue.

M. L.