Le Béninois Bessan signera pour 30 mois

Par DDK | Il ya 37 minutes | 87 lecture(s)

Le secrétaire général du MOB, qui s’est déplacé en Tunisie, a récupéré avant-hier soir la lettre de libération du joueur béninois, Abraham Jaques Bessan, qui évoluait au Stade tunisien. D’après une source proche des affaires du MOB, les négociations avec les dirigeants tunisiens ont duré plus que prévu avant que les deux parties ne trouvent un terrain d’entente et le club béjaoui versera la somme de 500 millions de centimes aux Tunisiens. Bessan s’est donc déplacé, hier, avec le SG du MOB sur Alger pour suivre le match de coupe contre l’USMH et il signera son contrat le liant avec les Crabes d’une durée de 30 mois demain ou au plus tard après-demain, lundi. Signalons que le joueur béninois (25 ans), qui évolue au poste d’avant-centre, n’a marqué que 3 buts lors des douze rencontres jouées cette saison avec le Stade tunisien.

Z. H.