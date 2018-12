La JSMB qualifiée aux 8es de finale

Par DDK | Il ya 36 minutes | 18 lecture(s)

La JSM Béjaïa a fait sensation hier, en arrachant la qualification aux 8es de finale de la Coupe d’Algérie devant la formation de l’AS Aïn M’lila qu’elle a battue (2-1) après les prolongations, au stade du 1er Novembre de Batna. La JSMB a ouvert la marque à la 28’ grâce à Khezri, avant de se voir rejoindre au score par l’ASAM à la 76’ sur une égalisation signée Si Amar. Les trente minutes de la prolongation ont vu les Vert et Rouge de la JSMB ajouter un deuxième but par Allali (97’), synonyme d’une belle qualification aux 8es de finale au grand bonheur des fans béjaouis qui espèrent voir leur équipe rééditer l’exploit de 2008 où elle s’est offert son premier et unique trophée de Dame coupe. Dans les autres rencontres des 16es de finale, jouées hier, la hiérarchie a été respectée, puisque les favoris se sont qualifiés au prochain tour à l’instar du MC Oran vainqueur du RA Aïn Defla (2 -1) ou de l’USM Annaba face à la modeste équipe de MB Bazer Sakhra (3-0). Pour sa part, l’ARB Ghriss, tombeur de la JSK aux 32es de finale, a vu son aventure prendre fin en se faisant éliminer par son voisin du SA Mohammadia (1 - 0). Le match CR Bouguirat – CRB Kais, qui s’est achevé sur un nul (1-1), a vu la qualification de l’équipe locale après la série des tirs au but (4 - 2).

R. S.