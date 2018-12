L’US Oued Amizour s’enlise

Par DDK | Il ya 1 heure | 58 lecture(s)

La 15e et dernière journée de la phase aller de l’Inter-régions, entamée avant-hier avec six rencontres jouées, a vu deux clubs de la Kabylie trébucher, tous les deux en déplacement.

Le premier, l’US Oued Amizour qui était en déplacement au stade du 20 août 1955 d’El-Annasser, n’a pu revenir ne serait-ce qu’avec un point du nul en cédant la totalité des points mis en jeu devant le chef de file, l’OMR en l’occurrence. Une petite défaite sur le score d’un but à zéro fait que les gars d’El-Annasser sont sacrés champions d’hiver avec 34 points de récoltés sur les 45 possibles, alors que les capés de Salah Bakour, coach des Unionistes d’Amizour, terminent à la 14e place avec 12 points, ex-æquo avec le MB Hassi Messaoud, qui est avant-dernier suite à sa défaite à domicile devant le Stade Africain de Sétif (SAS). Ce dernier, en remportant le match sur un score étriqué, prend la deuxième place avec 29 points et à cinq points de retard du leader, et ce en l’absence de l’ex-dauphin, l’US Souf qui devait jouer hier en dehors de ses bases face à l’IRB Berhoum. Les gars de Oued Souf pourraient même se retrouver à la 4e place en cas de défaite, d’autant plus que le NRB Teleghma a écrasé son invité de cette 15e journée, le Hydra AC, sur le score de 3 à 0, augmentant ainsi son capital points à 28, soit à deux points d’avance sur l’US Souf.

Pas de rachat pour la JS Azazga

De son côté, l’autre club de la Kabylie, la JS Azazga, qui était appelé à se racheter de son semi-échec enregistré lors de la précédente journée, n’a pas réussi grand-chose, cédant par la même occasion les trois points de son déplacement à Oued Ghdir, où le club local a réussi à prendre le gain de la rencontre sur le score d’un but à zéro. La meilleure affaire de la journée est à mettre à l’actif de l’IRB Ain Lahdjar qui était lanterne rouge à l’issue des résultats de la 14e journée. Ce club a pris le meilleur sur les Algérois du DRB Baraki sur le score de deux buts à un, cédant la dernière place au Hydra Athlétique Club, et ce pour la simple raison que la différence des buts est favorable au MB Hassi Messaoud, qui stagne à la 15e place. Enfin, l’ASC Ouled Zouai et le FC Bir El-Arch se sont quittés sur le score de parité d’un but partout.

Rahib Medhouche

Les résultats

OM Annasser 1 - USO Amizour 0

AS Bordj Gh’dir 1 - JS Azazga 0

IRB Aïn Lahdjar 2 - DRB Baraki 1

NRB Teleghma 3 - Hydra AC 0

ASC Ouled Zouaï 1 - FCB Arch 1

MBH Messaoud 0 - SA Sétif 1