Tournoi en hommage à Abane Ramdane

L'école de football de Larbaâ Nath Irathen a organisé, avant-hier, un tournoi de football à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la mort de Abane Ramdane, auquel ont pris part plusieurs équipes de la wilaya. Il s’agit de quatre équipes benjamines (EF Fort National, O Nath Irathen, ES Nath Irathen et PS Draâ Ben Khedda) et deux équipes vétérans. Cette manifestation rehaussée par la présence de nombreux invités a connu une totale réussite. Les écoles participantes à ce tournoi, remporté par les jeunots de Mirabeau devant l’O Nath Irathen, ont séduit les nombreux présents par leur prestation. À l’issue de cette finale, les participants ont été conviés à une collation, juste après la cérémonie de remise de médailles, coupes et tableaux d'honneur. Le tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale. D’ailleurs, tous les invités ont tenu à féliciter les initiateurs de cette manifestation pour la bonne organisation et l'accueil chaleureux réservé aux différentes délégations.

