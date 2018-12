«Je serai meilleur à l’avenir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 55 lecture(s)

La nouvelle recrue de la JSK, Mohamed Benchaira, parle dans cet entretien de sa prestation lors du match amical face au RCK et de ses objectifs avec sa nouvelle équipe.

La Dépêche de Kabylie : Comment jugez-vous votre rendement lors du match amical face au RCK ?

Mohamed Benchaira : C’est mon premier match avec la JSK et je ne peux encore me juger, car il s’agit juste d’un match amical et non d’un match officiel. Cependant, je ferai de mon mieux pour bien me préparer en prévision du match face à la JSS qui se jouera le week-end prochain.

Qu’est-ce vous avez ressenti ?

Honnêtement, je me suis senti très à l’aise avec le groupe, surtout en jouant aux côtés de Benkhlifa et Benyoucef, qui sont des joueurs qui pratiquent du beau football. Inchallah, on séra à la hauteur et l’équipe réalisera de belles prestations lors des prochains matchs qui nous attendent en championnat.

Vous allez affronter la JSS le week-end prochain. Comment se présente pour vous cette rencontre ?

C’est un match qu’on jouera à l’extérieur et certainement il sera très difficile face à la JSS qui est une bonne équipe. Cependant, on se déplacera avec la ferme intention pour chercher un bon résultat de ce déplacement. On prépare convenablement cette rencontre et on visera un bon résultat pour continuer la suite du parcours avec un bon moral.

Un mot à vos supporters qui attendent beaucoup de vous ?

On leur demande de nous soutenir car cela sera très bénéfique pour l’équipe lors de la suite du parcours. De notre côté, on fera le maximum pour réaliser de bons résultats car notre objectif est de les satisfaire en réalisant un bon parcours. On ne lésinera pas sur les efforts et inchallah on sera à la hauteur.

Propos recueillis par Mustapha Larfi