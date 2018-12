Les U-15 de la JSK champions d’hiver

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Les Jeunots du duo Hadjeb - Bensafi qui joueaient avant-hier leur ultime rencontre de la phase aller du championnat U-15 se sont imposés par la plus petite des marges (But inscrit Par Sidenes) devant la formation du NAHD. Un score étriqué certes face à une bonne équipe des Sang et Or, mais suffisante pour les Canaris pour s’adjuger le titre hivernal avec trois ponts d’avance sur leur poursuivant immédiat, le Mouloudia d’Alger en l’occurrence, Une consécration amplement méritée pour les lionceaux qui sont montés en puissance au fil des matches au point de surclasser leurs adversaires respectifs qui ne peuvent rien devant les kabyles. De leur côté les U14, qui se sont contentes d’un nul face au NAHD (1-1), terminent la phase aller à la deuxième position au classement, avec 21 points, soit trois points de retard sur le Paradou AC. A Signaler que les camarades de Chouireb ont bouclé cette première partie du championnat sans concéder aucune défaite .Un parcours qui dénote de la qualité des lionceaux qui ont tout pour surmonter leur retard lors de la phase retour.

Z. L.