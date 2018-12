«Ma décision de quitter le club est irrévocable»

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le président du Conseil d’administration de la SSPA/MO Béjaïa, Amar Boudiab, a réitéré sa décision de quitter son poste à la date fixée pour le 31 janvier prochain. En effet, lors de son intervention avant-hier sur un plateau TV et suite à une question sur les raisons qui l’ont poussé à annoncer son départ pour la fin du mois prochain, le patron des Vert et Noir a été très clair dans ses réponses. «La raison essentielle qui m’a poussée à prendre cette décision est l’ingratitude envers ma personne et les gens avec qui je travaille. Je n’admets jamais d’être insulté. Puisque une partie des supporters veulent notre départ, donc on va essayer de réussir le mercato hivernal, réunir les meilleures conditions possibles pour se maintenir et quitter le club le 31 janvier prochain», a avoué le président du MOB, Amar Boudiab. À une question sur l’avenir du club après le 31 janvier, le président dira: «Que chacun assume sa responsabilité et je m’adresse surtout aux supporters qui ne cessent de nous insulter et toucher à notre honneur». Par ailleurs et concernant l’Assemblée générale du CSA/MOB et le motif du rejet du bilan financier de l’ex-président du club amateur, Boudiab assure la famille mobiste que le problème réside dans le transfert d’argent en liquide du CSA vers la société : «Alors que le compte de la SSPA était bloqué à cause d’une multitude de dettes, l’ex-président du conseil de gestion a géré le club avec de l’argent liquide. On va se réunir avec lui cette semaine pour trouver la solution à cet épineux problème et lui demander des pièces justificatives à toute somme d’argent dépensée pendant le premier semestre 2018», a-t-il affirmé. Par ailleurs, l’équipe réserve du MOB a été éliminée des 16es de finale de la Coupe d’Algérie de leur catégorie après avoir essuyé une défaite avant-hier devant le PAC sur le score de 2 à 1. Les protégés de Nassim Dehouche n’ont pas à rougir de cette élimination devant la meilleure formation dans la catégorie et qui occupe la première place au classement du championnat national de la réserve. Après avoir été menés au score 2 à 0, les Béjaouis ont dominé leur vis-à-vis tout au long de la seconde période en étant tout proche d’égaliser à plusieurs reprises.

Z. H.