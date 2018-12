Tous derrière Ath Douala !

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

L’autre représentant de la Kabylie en Coupe d’Algérie, l’US Béni Douala, fera son entrée cet après-midi pour le compte des 16es de finale de la compétition populaire.

Les regards seront braqués, cet après-midi à partir de 15h00, sur le stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, où se déroulera le match des 16es de finales de la coupe d'Algérie, entre l'US Béni Douala et le Paradou AC. Les gars d'Ath Douala, qui ont éliminé aux 32e de finales l'ICS Tlemcen en s'imposant 2 à 1, affronteront un pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, une formation composée de jeunes joueurs pétris de qualités, à l’image des Naidji, Boudoumi et Loucif qui ont pris part au dernier match amical disputé jeudi part la sélection nationale A’ à Doha face au Qatar. La rencontre de cet après-midi sera donc très difficile pour les camarades de Bekbouka. Mais les joueurs d’Ath Douala pratiquent eux aussi un bon football, dont témoignent leurs excellents résultats en championnat de DNA où ils occupent la place de dauphin depuis la fin de la phase aller. L’équipe espère que le stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou fera le plein cet après-midi, avec des supporters kabyles qui viendront des quatre coins de la wilaya, pour les encourager et les aider à se qualifier aux 8es de finale. Le staff technique de l’US Béni Douala, à sa tête Mohamed Bacha, a programmé hier la dernière séance de travail, en effectuant les dernières retouches sur le onze qui débutera la rencontre d’aujourd'hui. Il a également mis en place le dispositif tactique qui pourrait leur permettre de continuer l'aventure dans cette compétition populaire. Les camarades de Dchicha croient dur comme fer en leurs capacités de passer l'écueil du PAC et de créer l'exploit comme ce fut le cas pour l'IB Lakhdaria, un club du même niveau qu'eux, en faisant sortir de la compétition la JS Saoura, récent qualifié à la phase des poules en ligue des champions d'Afrique. Une mission difficile pour le club cher aux Ath Douala, mais pas impossible.

MOHAMED BACHA, entraîneur de l’USBD

«On jouera nos chances à fond»

De son côté, le coach de l'US Béni Douala, Mohamed Bacha, affirme croire en ses joueurs qu’il dit «capables d'éliminer le PAC». «Nous savons ce qui nous attend face au Paradou AC, mais cela ne veut nullement dire qu'on baisse les bras, bien au contraire. On ira au stade du 1er Novembre pour nous qualifier aux 8e de finales et rien d'autre», dira-t-il, avant d’ajouter : «Notre adversaire est une équipe qui pratique le meilleur football du championnat national de Ligue 1 Mobilis. Mais on a des atouts à faire valoir et nous exploiterons les points faibles de nos adversaires et nous les surprendrons. En coupe, tout est possible et toutes les équipes ont leurs chances. On n'a pas peur du PAC, on jouera à fond nos chances pour arracher la qualification au prochain tour. Je suis persuadé que mes joueurs sont capables de relever le défi».





HOCINE AMMAM, président de la section football

«On a besoin du soutien de nos supporters»

Le président de section de l'US Béni Douala, Hocine Ammam, se dit confiant en les chances de son équipe de créer la sensation face au Paradou AC. Il lance un appel aux supporters de venir en force au stade pour prêter main forte aux joueurs : «Cette compétition aime l'US Béni Douala, puisqu’ on est habitués à la jouer ces dernières années. Après notre qualification face à l'ICS Tlemcen, nous devons affronter une très bonne équipe du PAC qui évolue en Ligue 1. Mais en coupe, il n'y a pas de petites et grandes équipes, cela a été prouvé par l'IB Lakhdaria qui a éliminé la JS Saoura». Et d’ajouter : «On abordera ce match avec la ferme intention de le gagner et d’aller le plus loin possible dans cette compétition qui a son charme. Nous croyons en nos capacités et je fais confiance aux joueurs qui peuvent se transcender. Je lance un appel à nos supporters de venir nombreux au stade pour nous soutenir et nous encourager. Avec leur présence, les joueurs se surpasseront pour arracher la qualification, surtout que notre chère JSK a été éliminée dès les 32e de finales. On veut aller loin dans cette compétition, même si notre objectif reste l'accession en Ligue 2 Mobilis. La coupe serait un bonus pour nous».





Massi Boufatis