«Notre volonté a fait la différence»

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

La JSM Béjaïa a composté, avec brio, avant-hier au stade du 1er novembre de Batna, son ticket qualificatif au 8es de finale de la coupe d'Algérie, aux dépens de l'AS Aïn M'Lila qu'elle a battue par 2-1 (ap). Les partenaires du portier Mécrèche, qui ont pris les choses en main dès le début de la partie, ont pris logiquement l'avantage au score dès la 29' de jeu, grâce à un petit exploit individuel de l'attaquant Khezri. Ce dernier a réussi sa deuxième réalisation de suite dans cette compétition, après le but inscrit contre la JSM Skikda. Les hommes de Moes Bouakaz ont admirablement tenu tête à leurs vis-à-vis, faisant montre d'une grande volonté de vaincre, avant d’être surpris dans le dernier quart d'heure du match par les joueurs de l'ASAM qui ont réussi à remettre les pendules à l'heure (75'). Mais les Béjaouis n’ont pas douté de leurs capacités à reprendre la situation en main, puisqu'ils sont parvenus à ajouter un second but par le biais du défenseur Slimane Allali dans le temps additionnel (97'). Un but synonyme de qualification au tour suivant, au grand bonheur de tous les joueurs et supporters des Vert et Rouge qui ont fêté comme il se doit cet exploit contre un pensionnaire de la ligue 1. Les gars de la Soummam, qui n'avaient plus atteint les 8es de finale depuis 2012, peuvent savourer leur belle qualification, avant de se remettre au travail dès aujourd'hui pour entamer les préparatifs de la reprise du championnat qui est prévue pour vendredi prochain. Le coach en chef du club, Moes Bouakaz, très heureux, a déclaré à la fin de la partie : «Je suis très heureux de cette qualification obtenue grâce à la grande volonté de mes joueurs sur le terrain. Je les félicite pour leur prestation qui m'a vraiment comblé. Désormais, il va falloir gérer match par match dans cette épreuve, afin de faire durer le plaisir».

B Ouari.