Tizi-Ouzou rafle la mise

Les athlètes de la ligue de Vo-Vietnam de Tizi-Ouzou (filles et garçons) ont raflé la mise lors des épreuves du championnat d’Algérie de Vo-Vietnam (combat), séniors, clôturé samedi soir, à la salle omnisports Ali Touil d’El Tarf.

Aussi bien lors des demi-finales que les finales, chez les filles et à un degré moindre chez les garçons, les athlètes de la ligue de Tizi Ouzou ont brillé et su dominer les épreuves, dans les différentes catégories disputés (-48KG et +75 KG chez les filles et -55 KG à + de 90 KG chez les messieurs). Les dames se sont distinguées depuis le début des épreuves, qui se sont poursuivies trois jours durant, dominant aisément le reste des athlètes représentantes 18 ligues de wilaya. Du côté des messiers, le même constat a été relevé. Les représentants des ligues d’Alger et de Boumerdes n’ont pu décrocher que 04 titres pour les premiers et 02 pour les seconds. Une cérémonie de remise des médailles et coupes aux vainqueurs ainsi que des attestations de participation aux athlètes a marqué la clôture de ce championnat national, à laquelle ont pris part divers représentants de la Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM) ainsi que les responsables de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’ Tarf. Selon Chekoufi Djamel, responsable d’arbitrage national, cette nouvelle édition a permis aux athlètes de faire valoir leurs savoir-faire dans une discipline qui requiert une ‘‘intense’’ préparation, rappelant que ce rendez-vous a été déterminant pour la sélection des athlètes devant représenter l’Algérie à la prochaine coupe du monde du VO-Vietnam, prévu en mai 2019 en Russie. Les finalistes, une vingtaine dont 08 filles, seront retenus dans le cadre de cette importante échéances, a tenu à préciser cet ancien athlète, entraineur et arbitre national. L’accent a été, à cette occasion, également mis sur les nouveautés introduites, à partir de 2017, en matière de réglementation de cette discipline sportive dont ‘‘la pratique ne cesse de connaitre une évolution depuis son introduction en Algérie en 1973’’, a-t-on relevé. Pour sa part, le président de la commission technique nationale de vo-vietnam, le doyen Maitre Hadjoudj Tahar qui détient le plus prestigieux de grades dans cette discipline, à savoir le ‘‘Truang Dang 3’’ a, tout en soulignant l’importance de ce genre de rendez-vous pour découvrir les jeunes talents devant défendre les couleurs nationales lors des prochaines échéances, a relevé le travail de longue haleine qu’impose le Vo-Vietnam. Pas moins de 300 athlètes représentant 19 ligues de wilayas ont pris part à cette compétition, la deuxième du genre organisée par la fédération algérienne du Vo-vietnam (FAVV), a rappelé, à cette occasion, le secrétaire général de la fédération algérienne du vo-vietnam Nemla Nourreddine. Il a en outre souligné les efforts déployés pour promouvoir cette discipline sportive, en signalant l’ambitieux programme de mise à niveau arrêté, à moyen terme, en vue de permettre au vo-vietnam de connaitre les prouesses escomptées.

Résultats de la compétition

Dames

1-Kenza Khedim Tizi Ouzou (-48 Kg) ,2-Ferroudja Messaad Tizi Ouzou (-52 Kg), 3-Kamélia Rezkii Tizi Ouzou (-56KG), 4-Yasmine Labidi Tizi Ouzou (-60 KG), 5- Malha Hadj Rabii Tizi Ouzou (-65 Kg), 6-Kahina Dali Tizi Ouzou (-70Kg), 7-Ahlem Bouaya Tizi Ouzou (-75 KG), 8-Tizeri Hamidène Tizi Ouzou (+75Kg).

Messieurs

1- Radouane Serai Alger (-55 KG), 2- Nassim Abourrich Alger (-60 KG), 3-Aourab Ait Omar Tizi Ouzou (-65 KG), 4-Hichem Djaballah Alger (-70 KG), 5-Mohamed Chibane Tizi Ouzou (-75 KG), 6-Amine Hemad Boumerdes (-80KG), 7-Hocine Laribi Tizi Ouzou (-85 KG), 8-Réda Bouchemel Alger (-90KG), 09-Amirouche Sidi Ali Boulerdes (+90KG).