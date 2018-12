Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

La quatrième journée du championnat de la National 1 des seniors dames, jouée le week-end dernier, a vu la hiérarchie respectée en dehors du seul match qui a vu le MBB vaincu à domicile par le NR Chlef. Le premier derby bejaoui de la journée qui s’est joué à la salle de Baccaro entre l’OS Tichy et le Seddouk VB, est revenu aux Seddoukoises qui ont gagné par le score de 3 à 1 (21 - 25, 20 - 25, 25 - 23 et 14 - 25), une victoire logique des filles de la vallée de la Soummam devant le nouveau promu qui se cherche encore dans ce palier. La salle Bleue de Béjaïa a abrité le second derby béjaoui entre l’ASWB et le WAB, un match qui a vu les protégées de Khiereddine Rochdine, entraîneur du WAB, prendre le dessus et gagner trois précieux points sur le score de 3 à 1 (21 - 25, 19 - 25, 25 - 22 et 15 - 25). La partie a été très disputée et a été d’un bon niveau où la volonté des filles du WAB a fait la différence. Le RC Béjaïa a fait une très bonne affaire en revenant de son lointain déplacement à l’Ouest du pays avec une précieuse victoire devant le WA Tlemcen sur le score de 3 à 0 (21 - 25, 21 - 25 et 15 - 25). Les poulains de Mouzaia, coach du RCB, ont imposé leur jeu dès le début de la partie pour poursuivre leur domination tout au long de ce match qui a vu les joueuses du WAT commettre beaucoup d’erreurs au niveau du service et au bloc.

Le NC Béjaïa n’a pas pu tenir tête aux Algéroises du GSP en concédant une défaite sur le score de 3 à 1 (22 - 25, 25 - 7, 25 - 12 et 25 - 22), une défaite qui ne remet pas en cause le travail réalisé par le technicien béjaoui, Mouloud Ikhedji. La dernière rencontre de la journée s’est déroulée à la salle Amirouche de Béjaïa entre le MBB local et le NR Chlef, un match qui est revenu aux visiteuses par le score de 3 à 2 (23 - 25, 28 - 26, 25 - 18, 23 - 25 et 12 - 15), une défaite surprise pour les capées de Halim Henni qui doivent réagir et se racheter lors des prochaines journées pour aborder la suite du championnat avec les meilleurs atouts.

Z. H.



Les résultats

OS Tichy 1 - Seddouk VB 3

ASW Béjaïa 1 - WA Béjaïa 3

WA Tlemcen 0 - RC Béjaïa 3

GS Petroliers 3 - NC Béjaïa 1

MB Béjaïa 2 - NR Chlef 3