Bonne opération du NCB et du MB Béjaïa

La troisième journée du championnat national de la super division, chez les seniors hommes, jouée le week-end passé, a vu le NC Béjaïa gagner son derby contre son voisin de l’O El Kseur alors que le MB Béjaïa est revenu avec une belle victoire de son lointain déplacement à Tlemcen, devant le WAT local. Le derby béjaoui entre les deux voisins, l’OEK et le NCB, est revenu aux visiteurs sur le score de 3 à 0, un résultat qui ne reflète pas le niveau de la partie et l’engagement qui l’a caractérisée. Le match a été très disputé de bout en bout, surtout lors des deux premiers sets qui ont dépassé les 25 points (24 - 26, 26- 28 et 10 - 25), alors que le dernier set a été une suite logique de la domination du NCB après le fléchissement des banlieusards. Le MB Béjaïa n’a pas raté l’occasion d’affronter le WA Tlemcen chez lui pour s’offrir les trois points de la victoire sur le score de 3 à 1 (25 - 27, 23 - 25, 25 - 18 et 23 - 25), un résultat qui permet aux Béjaouis de continuer leur ascension et gagner quelques places au classement général en attendant les prochaines journées qui s’annoncent d’ores et déjà difficiles.

Z. H.

Les résultats

Poule Centre-Ouest

O El Kseur 0 - NC Béjaïa 3

WA Tlemcen 1 - MB Béjaïa 3

GS Petroliers 3 - PO Chlef 0

Exempt : RC M’Sila

Poule Centre-Est

OMK El Milia 3 - ES Sétif 2

JM Batna 2 - EF Aïn Azal 3

JSCO Adouane 0 - NRBB Arreridj 3

Exempt : ES Tadjnant