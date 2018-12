L’US Akbou et la JS Ouzellaguen trébuchent

Par DDK | Il ya 1 heure | 65 lecture(s)

La 6e journée du championnat de handball «Excellence dames» a vu cette fois les deux équipes représentant la vallée de la Soummam trébucher. En effet, l’US Akbou qui avait reçu à la salle OMS d’Akbou le co-leader (2e), le HBC El-Biar, a été battue par son invité du jour sur le score de 22 à 19. Les joueuses akbouciennes ont effectué une prestation de premier ordre, en est la preuve l’écart dans le score final entre les deux équipes, mais en face il y avait une équipe d’El Biar qui avait écrasé tout sur son passage avec cinq victoires de suite et qui s’était déplacée à Akbou avec la ferme intention de confirmer. Ce qui fut fait, puisque les Algéroises sont revenues chez elles avec les deux points mis en jeu, consolidant ainsi leur 2e place au classement derrière le GS Pétroliers. Ce dernier a surclassé son voisin du CHB Badjarah sur le score de 42 à 8, montrant par la même occasion sa suprématie dans le présent exercice. Le deuxième club de Béjaïa, la JS Aouzellaguen, est revenu bredouille samedi, en laissant les deux points à son adversaire du Hawa de Saida. Une victoire sur le score de 31 à 28 qui permet aux filles du club local de conforter leur 3e place avec 9 points et avec seulement 3 points de retard sur les deux premiers (GSP et HBCEB). L’US Akbou et la JS Aouzelaguen, qui ont donc perdu chacune pour la troisième fois de la saison, pointent respectivement à la 7e place avec 4 points et 6e avec 5 unités. L’ASF Constantine et le CR Didouche Mourad, qui ont perdu respectivement face au CF Boumerdès (35 - 24) et le NRF Constantine (16 - 21), ferment la marche du classement avec zéro point de récolté.

Rahib M.

Les résultats

US Akbou 19 - HBC El Biar 22

GS Pétroliers 42 - CHB Badjarah 8

CF Boumerdès 35 - CRD Mourad 24

ASF Constantine 16 - NRF Constantine 21

HHB Saida 31 - JS Aouzelaguen 28