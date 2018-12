«Le titre est jouable»

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

L’entraîneur de Taourirt Mokrane, Youcef Ouafi, se dit confiant et optimiste quant à l'avenir du club. Il est persuadé que l'OTM peut se relancer dans la course au titre même s, à ses yeux, le DC Boghni est le mieux placé pour accéder.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes à la tête de l’OTM. Quel bilan faites-vous du parcours de l’équipe ?

Youcef Ouafi: À mon arrivée, j’ai trouvé une équipe dans un état lamentable et un grand chantier m’attendait. J’ai dû refaire la préparation et surtout remobiliser le groupe et apporter des retouches au système de jeu, tout en apportant ma touche au groupe. On a joué cinq matchs avec deux victoires, deux défaites et un nul et une élimination en coupe de wilaya.

L’équipe a perdu le week-end dernier face au DC Boghni. Un commentaire ?

On a affronté une très bonne équipe du DC Boghni qui dispose d’un groupe soudé et d’un coach chevronné, en l’occurrence Tazekrit. Mais je peux vous dire que malgré la défaite de 2 à 0, on a créé des difficultés au DCB qui est deuxième au classement en division honneur.

Pensez-vous que l’OTM est capable de revenir dans la course à l’accession ?

De ce que j’ai vu depuis l’entame de la saison, même si la JS Boukhalfa est en tête de classement, je vois le DC Boghni le mieux placé et le plus armé à accéder en Régionale 2 cette saison. C’est une équipe de qualité qui joue bien au ballon et qui confirme de match en match ses ambitions. Quant à votre question, je peux vous dire que l’écart est de huit points et tout reste possible. On doit bien négocier le dernier match de cette phase aller face au leader, la JS Boukhalfa.

Donc, vous ne comptez pas rater cette sortie face à la JS Boukhalfa ?

On respecte la JS Boukhalfa mais on jouera chez nous et devant nos supporters. On n’a pas le droit à l’erreur et on tâchera de faire le nécessaire pour gagner cette rencontre et réduire l’écart du leader. Après on aura à recharger nos batteries durant la trêve hivernale et revenir en force durant la deuxième moitié de la saison.

Entretien réalisé par Massi Boufatis