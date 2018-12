L’ES Azeffoun sévèrement corrigée

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Appelés à se ressaisir chez le WB Saoula lors du match de la 13e journée de la Régionale 1, les Marins de l’ES Azeffoun se sont inclinés sur le score sans appel de 3 à 0. Une défaite de trop pour l’ES Azeffoun qui perd du terrain pour la course au titre et qui risque de dégringoler dans le classement lors des prochaines sorties si les résultats ne s’améliorent pas.

Le CRB Tizi-Ouzou respire

Le CRB Tizi-Ouzou, qui est classé avant-dernier, a réussi à arracher un précieux point en déplacement, en tenant en échec la JS Tichy sur son terrain et devant ses supporters. Les Communards sont revenus de ce périlleux déplacement avec un point qui leur permet de respirer, mais qui restent toujours en bas du tableau. Les poulains de Chabane Meftah auraient pu prétendre à la victoire s’ils ont su comment profiter des occasions procurées. Au finish, ils se contentent de ce nul d’un but partout contre la JS Tichy qui vient de rater une occasion en or de se rapprocher davantage du leader, la JS Boumerdès, vainqueur lors de cette journée (1 - 0) face au CA Kouba.

Bonne opération de l’USM Draâ Ben Khedda

Enfin, l’USM Draâ Ben Khedda n’a pas raté son déplacement à Ain Benian en tenant en échec l’USM Cheraga sur le score de 1 à 1. Un bon point de pris pour les Ciel et Blanc qui ont un match en moins demain, mardi, à Draâ Ben Khedda, au stade Kaci Ali face à la JS Tixéraine. Ce nul est tombé au point nommé et fera beaucoup de bien à l’équipe pour entrevoir la fin de cette phase aller de la régionale 1 sous de bons auspices et avec un moral au beau fixe. Pour les autres matchs de la journée, dans le haut du tableau, l’ESM Boudouaou a été piégée sur son terrain par la JS Tixéraine en faisant 0 à 0, tandis que la JS Bordj Ménaïel pointe à la deuxième place après son éclatant succès 6 à 0 devant le WA Rouiba. L’IR Birmandreis et l’EC Oued Smar ont perdu à domicile respectivement face à l’OC Beaulieu et le CRB Bordj El Kiffan sur le score d’un but à zéro. Enfin, la JS Akbou est exempte de cette 13e journée.

Massi Boufatis

Les résultats

IR Birmandreis 0 - OC Beaulieu 1

EC Oued Smar 0 - CRBB Kiffan 1

JS Boumerdès 1 - CA Kouba 0

JSB Ménaïel 6 - WA Rouiba 0

JS Tichy 1 - CRB Tizi-Ouzou 1

WB Saoula 3 - ES Azeffoun 0

USM Cheraga 1 - USMBD Khedda 1

ESM Boudouaou 0 - JS Tixéraine 0

Exempt: JS Akbou