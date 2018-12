La JS Melbou championne d'hiver

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Qui l’aurait cru ? Le nouveau né de la division pré-honneur de Béjaïa, la JS Melbou, véritable révélation cette saison, termine la première manche à la place du leader, arrachant ainsi le titre honorifique du champion d’hiver à l’issue de sa victoire face au FE Tazmalt (1 - 2) pour le compte de la 11e et dernière journée, glanée jeudi à Ait R’zine. Les littoraux de Melbou terminent la phase aller en tête du classement avec 28 points, avec deux longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat, la JS Djermouna, qui s'est imposé à domicile face à la JS Tameridjet (3 - 0). Cette consécration symbolique vient couronner un parcours régulier des poulains de Toufik Benmokhtar, auteurs de neuf victoires, un match nul et une défaite seulement. De son côté, la Jeunesse de Béjaïa, à la cinquième position, a profité à bon escient de l’avantage de la réception pour renvoyer bredouille le RC Ighil Ali. Ce dernier, malgré sa défaite, reste sur la troisième marche au côté de l’OS Tazmalt qui a réalisé une belle opération lors de ce dernier round en allant s’imposer chez la lanterne rouge, l’ES Tizi Wer. Dans les autres matchs du jour, le CSA Tizi Tifra et le WRB Ouzellaguen ont clôturé cette première partie de championnat sur une bonne note. Les gars de Tifra ont gagné petitement au stade Zaidi Braham d’El Kseur face à l’IRB Bou Hamza, tandis que ceux d’Ighzer Amokrane ont gagné à l’extérieur face à l’US Sidi Ayad (0 - 1).

Samy H.

Les résultats

FE Tazmalt 1 - JS Melbou 2

CSA Tizi Tifra 2 - IRB Bouhamza 1

JS Djermouna 3 - JS Tameridjet 0

US Sidi-Ayad 0 - WRB Ouzellaguen 1

ES Tizi Wer 0 - OS Tazmalt 1

JS Béjaïa 1 - RC Ighil Ali 0