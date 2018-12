L’ex-Palestro y croit

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Après sa brillante victoire, jeudi dernier, face à la JS Saoura, l’IB Lakhdaria, qui évolue en DNA, affrontera cet après-midi le CSC, une autre grande équipe de la Ligue 1, pour le compte des 1/16 de finale de Dame coupe.

Ce n’est pas uniquement la ville de l’ex-Palestro qui se prépare pour cet événement sportif, mais toute la wilaya de Bouira est derrière l’équipe. La rencontre drainera certainement une grande foule de supporters venant des quatre coins de la wilaya, d’autant que la rentrée au stade de Lakhdaria sera gratuite. Le wali de Bouira Mustapha Limani devrait assister à la rencontre. Pour le président de la section football de l’IBL, Yacine Mansouri, autorités et citoyens sont mobilisés pour la réussite de cet événement sportif. L’équipe a repris les entrainements avant-hier samedi, avec une séance de décrassage et de massages pour certains joueurs, suivie d’une légère séance d’entrainement sous la houlette de l’entraîneur Houayet Mourad. La préparation fut aussi psychologique, le coach ayant consacré plusieurs minutes à discuter avec les joueurs. Après leur qualification devant la JS Saoura, les joueurs toucheront une bonne prime qui leur sera octroyée par un opérateur économique de la région dans le cas d’une victoire face au CSC. Les supporter quant à eux ont nettoyé les tribunes du stade. L’on annonce par ailleurs l’ouverture des deux nouvelles tribunes, qui ne sont pas complètement achevées, et l’on craint un éventuel accident en cas de bousculade du public. Deux autres rencontres des 16es de finale sont prévues pour aujourd’hui. Il s’agit du choc au sommet entre le tenant du trophée, l’USM Bel Abbès, qui rendra visite à l’USM Alger, un spécialiste de cette épreuve populaire, dans une affiche considérée comme la finale avant la lettre. Le match qui aura lieu au stade Omar Hammadi de Bologhine débutera à 18h00. L’autre match mettra aux prises l’USM Khenchela et le NA Hussein Dey. Un match piège pour l’équipe du NAHD qui devra se méfier de son adversaire du jour. Les autres matchs auront lieu demain mardi, à l’exception du match A Bou Saada - ES Sétif. Prévue initialement pour aujourd’hui, cette partie a été reportée à une date ultérieure. Selon la Ligue de football professionnel (LFP), cette décision a été prise par le Wali de M’Sila qui a annulé toutes les compétitions devant se dérouler dans la wilaya. Pour ce qui est du match MB Rouissat – CRB Ain Oussera, programmé dans un premier temps pour aujourd’hui, il a été décalé à demain, tout comme la rencontre CR Village Moussa - MC Alger programmé pour demain après-midi.

M’hena A.

Le programme

IB Lakhdaria - CS Constantine

USM Khenchela - NAH Dey

USM Alger - USMB Abbès