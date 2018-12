«Rééditer l’exploit de jeudi dernier»

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

L’entraîneur de l’IB Lakhdaria, Mourad Houayet, croit dur comme fer en les chances de son équipe de passer cet après-midi l’écueil du CSC aux 16es de finale de Dame coupe.

La Dépêche de Kabylie : Vous attendiez-vous à cet exploit face à la JS Saoura, qui évolue en Ligue 1 Mobilis ?

Houayet Mourad : A vrai dire, pas vraiment. Néanmoins, n’oubliez pas qu’avant d’affronter la JS Saoura, nous avions éliminé l’OM Ruisseau et la JSM Cheraga. La rencontre face à Saoura fut en effet difficile, mais les joueurs étaient dans leur jour, motivés et déterminés, on a fait jeu égal. Il y avait aussi le facteur chance, puisque on s’est qualifiés aux penaltys, mais on n’a pas démérité. Et lundi (aujourd’hui NDLR), on affrontera un autre ténor du football national, on fera en sorte d’aborder le match avec le même état d’esprit, pourquoi pas rééditer l’exploit face à la JS Saoura.

Comment vivez-vous cette qualification ?

C’est l’euphorie totale, chez les joueurs et chez les supporter et toute la ville de Palestro. C’est une belle page d’histoire footballistique qu’on partage tous ensemble, comme on dit, c’est la fête au village. J’espère qu’on rééditera cela face au CSC. Mais le plus important reste le championnat.

Justement, l’équipe est en passe de réaliser un bon parcours en championnat…

Effectivement, le championnat reste notre priorité, on est parmi les quatre premiers, à neuf points du leader, on fera tout pour terminer la saison sur le podium. On a un bon groupe, on a battu deux des trois premiers, à savoir le RC Arbaa et l’US Béni Douala. Et à défaut d’accession, on aura au moins une très bonne équipe pour la saison prochaine. Avec peu de moyens, l’équipe aura en effet son mot à dire cette saison.

Parlez-nous des problèmes que vous rencontrez…

L’équipe souffre énormément du manque de moyens financiers. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour lancer un appel aux autorités locales et de wilaya, ainsi qu’aux hommes d’affaires et aux opérateurs économiques de la région. Nous leur demandons de nous venir en aide. Ce ne sont pas seulement les séniors qui ont besoin d’aide, mais également et surtout les petites catégories, qui ne disposent même pas d’équipement et matériel sportif de base. L’IBL est l’équipe de toute Bouira.



Les joueurs sont-ils prêts physiquement pour affronter le CS Constantine ?

Je crains que non. Notre problème aujourd’hui est dans la récupération. Lors des tours régionaux, on jouait chaque mardi et vendredi entre la coupe et le championnat. On est une équipe qui évolue en DNA, on ne dispose pas de moyens de récupération. Jouer 120 minutes le jeudi, puis le lundi face au CS Constantine, ce n’est pas évident, c’est même trop. Mais de toute façon, nous n’avons rien à perdre, la coupe est un bonus pour nous.

Allez-vous reconduire le même effectif que celui aligné face à la Saoura ?

Pas du tout, on va incorporer trois ou quatre joueurs qui n’ont pas joué jeudi, afin de donner de la fraîcheur à l’équipe. Même si les joueurs sont motivés et disposés à réaliser un bon match, la fatigue est apparente, notamment chez certains d’entre eux.

Entretien réalisé par M’hena A.