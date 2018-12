Cap sur le RC Relizane

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa, qui se sont brillamment qualifiés, vendredi dernier, pour les 8es de finale de la coupe d’Algérie, aux dépens de l’AS Aïn M’Lila (2-1), ont déjà mis le cap sur la 16e journée du championnat de Ligue 2 qui se déroulera vendredi prochain. Contre l’ASAM, les Béjaouis ont montré du caractère et beaucoup de maturité, parvenant vaincre un pensionnaire de la Ligue 1. Et les supporters du club entrevoient une seconde moitié de saison prometteuse. «Nous possédons un bon groupe et le staff technique remis de l’ordre dans la maison», dit-on dans les fiefs du club. Benayache et consorts entendent mettre à profit ce bel état d’esprit du groupe pour préparer de la meilleure manière le déplacement périlleux qui les mènera à Relizane, pour y défier le RCR local, dans le cadre de la première journée de la phase retour. Hier, les hommes de Moes Bouakaz devaient effectuer une séance de récupération au club Alloui de Tichy, avant d’entamer un gros travail, dès aujourd’hui, à raison d’une séance d’entraînement quotidienne jusqu’à mercredi, soit la veille de leur départ pour la ville de Relizane. Les Vert et Rouge de la Soummam effectueront donc trois séances d’entrainement au stade de l’UMA, avec comme objectif de mettre en place une stratégie de jeu qui leur permettra de relancer leur saison en championnat (11es, 18 points).

B Ouari.