Béni Douala avec les honneurs

L’aventure de l’US Béni Douala en coupe d’Algérie a pris fin, hier, au stade des 16es de finale, après son élimination par le Paradou AC (0 - 2).

Portés par un public peu nombreux au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou mais acquis à leur cause, les gars d’Ath Douala ont fait illusion en première mi-temps (0-0) devant une belle équipe du PAC, avant de céder du terrain dès le début de la seconde période à leurs adversaires qui ont réussi à inscrire deux buts en l’espace de cinq minutes, par Loucif et Benayad. Deux réalisations qui ont mis complètement à genoux les capés de l’entraîneur Mohamed Bacha, incapables de suivre le rythme imposé par les jeunes académiciens du PAC, qui ont su gérer à leur guise le reste de la partie jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre international Bessiri. Il faut reconnaitre que le rendement de la formation de l’USBD hier n’a pas été à la hauteur avec un jeu brouillon et beaucoup de déchets sur le plan technique, ce qui leur a valu une élimination fort logique devant l’une des meilleures équipes de notre championnat. Toutefois, cette élimination en Coupe d’Algérie ne doit pas remettre en cause l’excellent travail effectué jusque-là par l’équipe de l’USBD, notamment sa direction qui fait de son mieux pour subvenir aux besoins d’une formation qui lutte pour une accession historique en Ligue 2 Mobilis, elle qui a terminé la phase aller du championnat de la DNA à la deuxième place au classement général. Désormais, l’USBD doit tourner la page de Dame coupe et se remettre vite au travail pour se consacrer à son principal objectif en championnat.

A. C.