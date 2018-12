«Je veux jouer la prochaine CAN»

Par DDK | Il ya 1 heure | 229 lecture(s)

Le défenseur international de la JSK, Lyes Chetti, livre dans cet entretien ses impressions et parle de ses ambitions avec l’équipe nationale.

La Dépêche de Kabylie : Que diriez-vous sur votre prestation avec l’équipe nationale face à la sélection du Qatar lors du match amical joué à Doha ?

Lyes Chetti : Je suis très content et heureux d’être en sélection pour défendre les couleurs de mon pays. Pour en revenir au match à Doha, j’ai donné le meilleur de moi même. Je suis assez satisfait de mon rendement, mais je travaillerai encore plus pour être à la hauteur à chaque fois que le coach national décidera de me faire jouer.

On croit savoir que Djamel Belmadi vous a parlé à la fin de la rencontre…

Effectivement, le coach est venu me voir et m’a félicité et remercié pour mon rendement. Cela me motive davantage à être encore plus performant à l’avenir.

Vous espérez sûrement jouer la CAN-2019 prévue en juin prochain…

Tout à fait. Jouer la prochaine CAN est mon rêve et je ferai tout pour atteindre cet objectif.

On croit savoir que l’Espérance de Tunis et plusieurs clubs européens vous veulent, le confirmez-vous ?

L’Espérance de Tunis me veut en effet et je ne vous cacherai pas que jouer à l’étranger m’intéresse. Mais ce sera pour après. Pour le moment, je continuerai à faire de mon mieux avec la JSK et je travaillerai pour progresser davantage.

Des clubs nationaux veulent vous recruter aussi…

Si je devais changer d’air, ce serait pour jouer dans un club étranger. Dans notre championnat, je ne jouerai que pour la JSK qui m’a permis de rejoindre la sélection nationale. Je ne manque de rien au sein du club kabyle et je ne suis pas un ingrat.

Qu’avez-vous à dire sur les joueurs qui ont rejoint le club en ce mercato hivernal ?

Les nouvelles recrues ont beaucoup de talent et j’espère qu’ils apporteront un plus à l’équipe. En tant qu’anciens, on les aidera à s’adapter vite et inchallah ils seront à la hauteur. Si la direction les a engagés, c’est qu’ils sont capables d’aider le club. Inchallah avec le travail la JSK réalisera de belles performances

Parlons du match face à la JSS, comment le voyez-vous ?

C’est un match important et il sera difficile. Mais on le prépare convenablement et notre seul objectif est de réussir un bon résultat pour bien débuter la phase retour.

Donc déterminés à réagir après l’élimination en coupe qui en a surpris plus d’un ?

Cette élimination fut une gifle pour nous et nous en avons tiré beaucoup de leçons en prévision des prochains rendez-vous. De très grands clubs mondiaux se font éliminer par de petites équipes en coupe. Mais comme je vous l’ai dit, on doit en tirer des leçons. Nous jouerons tous les matchs avec le plus grand sérieux.

Quels sont les objectifs de la JSK pour la seconde manche du championnat ?

Notre objectif est de réaliser les meilleurs résultats possibles et terminer la saison dans une position qui nous permettra de jouer une compétition continentale la saison prochaine.

Pour terminer, un mot pour les supporters ?

Je leur demande de rester derrière l’équipe et de nous motiver dans chaque match. Tous les joueurs sont déterminés à se racheter et à réaliser le meilleur parcours possible.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi