Le maintien comme seul objectif

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont quitté prématurément l’épreuve populaire, en s’inclinant, avant-hier au stade du premier novembre d’El Harrach par 1/0 et après prolongations, devant l’USMH. Les Crabes n’ont pas pesé lourd devant les Harrachis qui ont dominé la majeure partie de la rencontre, même si le gardien Toual fut l’homme du match, en annihilant toutes les actions des locaux. Le coach Madoui a opté pour un système de 4-3-3, avant de le changer en seconde période en 4-4-2, chose qui a avantagé les Algérois qui ont accentué leur domination en parvenant à marquer l’unique but de la partie à la 109e minute. Après cette élimination, les camarades de Mazari devront se concentrer sur le maintien qui reste le principal objectif du club, après une première phase du championnat tout juste moyenne avec 18 points seulement au compteur. La pression sera encore plus grande sur les épaules des joueurs après cette élimination. .Le seul salut est la victoire contre l’O Médéa, premier match de la phase retour programmé pour vendredi prochain à 15H. Les supporters quant à eux devront éviter de mettre une pression négative sur les joueurs. Certains d’entre eux, rencontrés hier, déplorent le fait que la direction ait décidé de quitter le navire le 31 janvier prochain. Ils l’appellent à revoir sa décision, dans l’intérêt du club. «Maintenant, il ne nous reste qu’un seul objectif, le maintien. Avec le travail et la conjugaison des efforts de tout le monde, on pourra l’atteindre. Certes, il reste beaucoup de chose à faire, mais avec le retour de tous les joueurs, on pourra aborder la reprise du championnat dans de meilleurs auspices. L’équipe doit bien négocier le prochain match contre l’OM pour aborder la suite du championnat avec un moral au beau fixe», a déclaré le coach du MOB, Kheireddine Madoui, à l’issue du match d’avant-hier contre l’USMH.

Z. H.