«On peut faire mieux»

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

L’actuel coach de l’OS El-Kseur, Yacine Abdiche, parle dans cet entretien du parcours de son équipe et de ses objectifs.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, comment analysez-vous la précédente rencontre face au RC Seddouk ?

Yacine Abdiche : C’était un derby entre deux clubs qui étaient bien classés. Déjà, ce match avait un cachet particulier, en sus du fait que nous avions un point d’avance sur ce club et cette journée a ajouté du piment à la rencontre. Les trois points avaient une importance capitale pour nous, dans la mesure où les autres équipes qui sont devant nous ont toutes gagné. Laissez-moi vous dire aussi que le RCS est une bonne équipe qui a un public derrière.



L’OSEK est actuellement 5e avec 22 points et à seulement 6 points du chef de file…

Pour le moment, on est satisfaits du parcours réalisé jusque-là. Notre satisfaction est d’autant plus grande car nous avons joué deux rencontres de plus en dehors de nos bases par rapport à d’autres équipes. Ceci en plus que durant les six premiers matchs, on jouait à l’intérieur mais là on sort vers des derbies. Parmi ces derniers, on a joué face au CRB Kherrata qui est actuellement 2e avec 26 points, puis l’USM Béjaïa qui est actuellement 4e avec 23 points, l’ES Timezrit qui est à la 8e place avec 20 points et l’US Soummam qui est en ce moment 6e avec 22 points.



Vous avez cédé des points importants aussi à El-Kseur…

Tout à fait, nous avons enregistré trois nuls chez nous contre l’USS, le CRBK et l’USMB, et cela nous a coûtés six points qui auraient pu, le cas contraire, nous mettre dans la place de leader, avec 28 points, soit avec le même nombre que l’actuel chef de file, le CM Tidjelabine. On a aussi perdu le match face à l’ES Timezrit, car dans ce match, l’arbitre nous a expulsés un joueur et on a joué à 11 contre 10, pendant 25 minutes. Contre Bir Ghbalou, l’arbitrage nous a privés d’un pénalty valable. Sans cela, nous serions aujourd’hui à la 1ère place avec pas moins de deux points d’avance sur l’actuel leader. C’est pour vous dire que nous aurions pu faire mieux.



L’équipe possède actuellement la meilleure attaque avec 22 buts inscrits et la deuxième meilleure défense avec 9 buts de pris. C’est encourageant pour la suite, non ?

Tout à fait, nous avons la meilleure attaque du groupe et c’est une bonne chose pour le club. Tout comme nous avons la 2e meilleure défense ex-æquo avec celle de l’US Soummam. Pour les buts encaissés, deux à trois buts, on les a encaissés sur des balles arrêtées. Permettez-moi de dire que sur le plan offensif, on aurait pu faire mieux si nos deux attaquants Laidani et Bensoulla n’ont pas joué les quatre premières rencontres, car étant blessés. Ils sont revenus après, mais on a perdu Brikh suite à son expulsion face à l’ES Timezrit, en écopant de quatre matchs de suspension. Nous avons besoin de renforcer l’effectif par deux éléments supplémentaires pour la phase retour.



Et la suite, comment vous la voyez ?

Les trois prochaines rencontres seront très délicates et importantes. Pour le compte de la 14e journée, on ira à Bordj Ménaïel pour en découdre avec le WRBM local, qui est à 21 points, soit un point de retard de la nôtre, puis on recevra le leader (CM Tidjelabine) chez nous lors de la 15e journée, avant de recevoir le CRB Kherrata lors de la 1ère journée de la phase retour (16e journée). Trois rencontres que nous devons préparer comme il faut pour espérer jouer pour un autre objectif que les premiers rôles, soit l’accession en Régionale 1. Je tiens en tous les cas à remercier les gens d’El Kseur ainsi que les dirigeants du club pour leur soutien depuis notre arrivée à la barre technique de ce club.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche