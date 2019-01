Course à trois pour le titre hivernal

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

À deux journées de la fin de la phase aller, la lutte reste entière et toujours de vigueur dans le haut du tableau. En effet, pas moins de trois équipes se jouent des coudes. Il s’agit de la JS Boukhalfa, le DC Boghni et le CA Fréha. Un trio qui va se bagarrer toujours avec la grosse envie de décrocher l’unique billet pour le passage en Régionale. Un enjeu qui exige des efforts supplémentaires des trois antagonistes qui vont se livrer une bataille acharnée à distance, notamment lors de la manche retour qui s’annonce des plus difficiles. En attendant, la course vers le titre hivernal reste lancée. Une consécration honorifique qui ne sera pas sans mettre en confiance son détenteur lors de la phase retour. Ceci dit, les deux dernières journées promettent de chauds débats, à commencer par le déplacement du leader chez l’O Taourirt Mokrane et un des deux dauphins le DC Boghni chez l’O Tizi Gheniff. Des virées risquées pour les Banlieusards et les Montagnards, au moment où le CA Fréha accueillera, lui, le CRB Mekla en perte de vitesse. Une journée qui pourrait profiter aux jeunots d’Ath Djennad, en attendant leur périlleux déplacement chez le DC Boghni pour le compte de la 15e journée. Un match important pour les deux antagonistes du jour qui constituera l’affiche de cette ultime journée où la JS Boukhalfa recevra l’O Tizi-Gheniff. Un round, à l’issue duquel sera connu le champion d’hiver. Dans le bas du tableau, l’ASC Ouaguenoun qui avait échappé à la relégation de justesse suite à un repêchage, risque d’aller refaire ses classes la saison prochaine en division inférieure. Classés à la dernière loge avec seulement deux unités au compteur, donc sans la moindre victoire, les hommes du président Ait Ali doivent se réveiller vite et bien réagir avant qu’il ne soit trop tard.

Z. L.