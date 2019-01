Un parcours en deçà des attentes

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

À deux rencontres de la fin de la phase aller du championnat honneur de Béjaïa, certaines équipes ont réussi des parcours positifs, à l’image de l’Olympique Akbou qui reste le leader incontestable avec onze victoires en autant de rencontres et un match en moins, la JSB Amizour qui est 2e avec 29 points et le CRB Souk El-Tenine qui est 3e avec 26 points. D’autres clubs par contre ne sont pas au mieux de leur forme, à l’image du CRB Aokas qui, après avoir joué les premiers rôles la saison écoulée avec la 3e place occupée derrière le RC Seddouk et le SS Sidi-Aich, se retrouve à l’avant-dernière place au classement avec seulement huit points de récoltés sur les douze rencontres jouées, alors que le SRB Tazmalt ferme la marche du classement avec un maigre acquis de trois points et qui dirige droit vers le palier honneur. Pour certains clubs, leur parcours est moyen, à l’image du NC Béjaïa et de la JS Ighil Ouazzoug, sans oublier l’Olympique Feraoun. Ce dernier, drivé par Abdeldjebar Izem, était à dix points avant le déroulement de la 12e journée, mais a réussi à se refaire une santé en battant son invité du jour, la lanterne rouge, le Sahel Riadhi Baladiate Tazmalt. Les hommes du président Bordjah Brahim se sont permis le luxe de frapper à quatre reprises dans cette rencontre contre une seule pour les visiteurs. Ce succès précieux met les gars de l’OF à la 9e place au classement avec 13 points sur les 36 possibles. Le succès du week-end passé est le 3e de la saison, contre quatre matchs nuls et cinq défaites. Décidément donc, l’objectif de ce club et bien d’autres serait seulement le maintien, eu égard au fait qu’en haut du tableau, au moins quatre clubs jouent les premiers rôles, dont l’O Akbou qui vise carrément la montée en régionale 2/Groupe A. À l’état où vont les choses, l’Olympique de Feraoun est bien parti pour assurer son maintien dans ce palier de l’honneur de Béjaïa, après une accession du palier pré-honneur que le club avait dominé de bout en bout. «Nous viserons le maintien et rien que cela. Nous n’avons pas les moyens appropriés pour jouer pour un autre objectif. Cette année sera une sorte de préparation pour la saison sportive prochaine (2019/2020)», dira-t-on du côté de la direction du club.

Rahib Medhouche