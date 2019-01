Le MC Béjaia et le FC Akbou leaders sans jouer

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

La septième journée du championnat national de niveau 1 n’a pas apporté de changement au sommet de l’échelle dans les deux groupes A et B, où le MC Béjaïa et le FC Akbou ont gardé leurs places de leaders sans pour autant joués, étant exempts de cette journée. Dans le groupe A, le FC Béjaïa a été vaincu encore à domicile par l’ASC Ouargla sur le score de 7 à 4, un résultat qui n’arrange guère les affaires des Béjaouis qui s’enfoncent de jour en jour en occupant l’avant-dernière place au classement général avec 4 points seulement. L’entente de Béjaïa (EnSB) a été battue à domicile par la formation de l’AT M’Sila sur le score de 6 à 1, c’est la cinquième défaite de suite pour les Ententistes qui n’ont récolté aucun point depuis le début du championnat en fermant la marche du classement avec zéro point. Dans le groupe B, le derby béjaoui entre l’ASS Akbou et l’Etoile de Béjaïa (EtSB) est revenu aux Akbouciens qui sont gagné par 4 à 1, un résultat qui hisse le club de la vallée de la Soummam à la cinquième place avec 6 points, alors que l’EtSB s’enfonce de plus en plus au fond du classement sans aucun point au compteur.

Z. H.

Les résultats

Groupe A

FC Béjaïa 4 - ASC Ouargla 7

En S Béjaïa 1 - AT M’Sila 6

ASBB Arreridj 7 - CFBB Arreridj 9

Exempt : MC Béjaïa

Groupe B

FS Médéa 9 - FK El-Hirane 6

ASS Akbou 4 - Et S Béjaïa 1

MHS Oran 4 - RED Oran 11

Exempt: FC Akbou