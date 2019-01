Le tenant du trophée éliminé

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

L’USM Bel Abbès, détenteur de la Coupe d’Algérie, s’est fait éliminer par l’USMA (2 - 1, après prolongations), avant-hier à Alger, en 16es de finale.

L’aventure de l’USM Bel Abbès en Coupe d’Algérie s’arrête aux portes des 8es de finale. Les Scorpions ont été sortis par l’un des grands spécialistes de l’épreuve, à savoir, l’USM Alger, 8e fois vainqueur de la compétition. Dans cette belle affiche animée par deux locataires de la Ligue 1, le suspens a été au rendez-vous. Présente à Alger avec un effectif décimé par les absences, l’USM Bel Abbès a réussi à tenir la dragée haute au patron de la Ligue 1 Mobilis. Après avoir butté à plusieurs reprises sur le gardien de but de l'USMBA Sofiane Khedaïria auteur de plusieurs sauvetages, le club de Soustara a trouvé la faille juste avant la pause (45e) grâce à une superbe reprise de volée de Walid Ardji sur un centre en retrait de Meziane. En seconde période, les visiteurs ont réussi à remettre les pendules à l'heure par l'entremise de Mourad Benayad (49e) suite à un mauvais dégagement de la tête de Meftah. L'arbitre de la rencontre a brandi au cours de cette rencontre deux cartons rouges à l'encontre de Bouderbal (USMA) et Bounoua (USMBA). Durant la prolongation, l'USMA est parvenue à marquer le but de la qualification grâce à Mohamed Amine Hamia. Alors que les convives du stade Bologhine pensaient que cette confrontation allait se décompter aux penalties, Hamia a libéré les siens à la 106e minute en marquant la seconde réalisation des Usmistes. L’USM Alger rejoint ainsi le NA Hussein Dey et le CS Constantine qui ont composté leurs billets cet après-midi. Opposés à deux formations de la Division nationale amateur (DNA – D3), les deux formations de l’élite ont fait respecter la hiérarchie. Toutefois, la tâche fut beaucoup plus ardue pour le Nasria. En effet, si les Sanafir ont réussi à plier le match dans le temps réglementaire face à l’IB Lakhdaria, grâce à Abid (78’), les Sang et Or ont du attendre les penalties pour reprendre des couleurs. Pourtant, les Nahdistes pensaient avoir leur qualification en poche après avoir pris l’avan tage à la 41e minute à la suite d’un penalty transformé par Allati. Mais, c'était sans compter sur l'abnégation des joueurs de l’USM Khenchela qui ont redonné espoir à leurs supporters en égalisant dans le temps additionnel par l’entremise de Ben Messaoud (90+3’). La suite des débats allait être une histoire de tirs au but dans laquelle la chance a souri au NAHD (7-6).

CRV Moussa – MC Alger arrêté à la 45’

La rencontre des 16es de finale de la Coupe d’Algérie, CR Village Moussa – MC Alger, disputée hier à Jijel n’est pas allée à son terme suite aux violents incidents qui ont marquée cette confrontation à la fin de la première mi-temps alors que la MCA menait au score (3-0). Les supporters du club local qui n’ont apparemment pas digéré l’ampleur de la défaite ont bombardé le terrain de toutes sortes de projectiles obligeant l’arbitre à mettre fin aux débats au bout de 45 minutes. Les actes de violences entre des supporters du CRVM et les forces de l’ordre se sont poursuivis en dehors du stade durant plusieurs heures.

