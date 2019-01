L’IB Lakhdaria avec les honneurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Fin d’aventure en coupe d’Algérie pour l’IB Lakhdaria, battu avant-hier par le CS Constantine sur le score de 1 but à 0. La fatigue a donc eu raison des protégés du coach, Mourad Houayet. La première mi-temps fut assez équilibrée malgré une légère domination des Constantinois conduits par le Français Denis Lavagne, une domination néanmoins stérile sans danger sur l’héroïque portier de Lakhdaria, Brahimi Abdelhamid. En seconde mi-temps, le CSC a montré un autre visage, occupant d’entrée les espaces de jeu et le milieu de terrain. Les Constantinois ont d’ailleurs failli ouvrir le score à deux reprises, 50’ et 55’, repoussés par Brahimi, notamment après la bévue monumentale du défenseur Stiti qui, en voulant dégager la balle de la tête, a failli tromper son gardien. Les camarades de Chaib, portés par leur public présent en force, ont mené quelques contre-attaques, mais sans ébranler le portier constantinois Rahmani qui a passé une seconde période plutôt tranquille. La multiplication des erreurs et le flottement dans la défense a profité au renard Abid qui, de la tête, inscrit l’unique but de la partie à la 77’. Houayet n’a cessé de motiver ses joueurs qui se sont tous lancés en attaque, mais le coup franc d’Ould Bachir n’a pas changé la donne, Au contraire, l’IBL a failli encaisser un second but lorsque Belkacemi s’est présenté seul face à Brahimi qui capta magistralement la balle. A noter que la partie fut marquée par un fair-play total sur le terrain, mais elle fut malheureusement ternie par un comportement antisportif de quelques pseudos supporters, en fin de match. Désormais, l’IBL doit se concentrer sur le championnat, en espérant qu’elle aura réussi à capter le regard des autorités et de certains promoteurs économiques de la région qui pourront aider le club à réaliser ses objectifs.

Graves incidents à l’issue du match

La rencontre entre l’IB Lakhdaria et le CS Constantine, même si elle s’est jouée dans un fair-play total entre les deux équipes, a été malheureusement marquée par de la violence entre des supporter des deux galeries. Les affrontements ont commencé à quelques minutes du sifflet final de l’arbitre. Les forces d’intervention présentes en force sont intervenues pour séparer les deux camps, mais en vain. Les affrontements se sont poursuivis après le sifflet final et même en dehors du stade, dans les rues de la ville de Lakhdaria. Pendant plus d'une heure. Une trentaine de blessés sont à déplorer parmi les supporter et les policiers. Deux éléments des forces de l’ordre ont été grièvement blessés et évacués d’urgence vers Alger.

M’hena A.