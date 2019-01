Jaques Bessan deuxième recrue

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

En quête de renfort de l’effectif, le MOB tient désormais sa deuxième recrue en ce mercato hivernal.

Proposé par l’entraîneur, Kheireddine Madoui, l’attaquant béninois, Jaques Bessan, qui est arrivé dimanche dernier à Béjaïa, a signé officiellement, hier matin, un contrat de deux années et demie avec le club, devenant ainsi la deuxième recrue des Vert et Noir en ce mercato hivernal, après le milieu de terrain Salim Boukhenchouche prêté pour six mois par la JS Kabylie. L’arrivée de cet attaquant béninois, que Madoui connait très bien pour l’avoir vu à l’œuvre sous le maillot de son ex-club, le Stade Tunisien du temps ou l’entraineur sétififien dirigeait la barre technique de l’ES Sahel, devra certainement apporter un plus à l’attaque béjaouie, maillon faible de l’équipe durant la phase aller du championnat. Par ailleurs, les joueurs du MOB ont repris le travail avant-hier soir au stade de l’Unité maghrébine, après l’élimination, vendredi dernier, en coupe d’Algérie contre l’USMH. «La défaite en coupe nous reste en travers de la gorge. On s’était déplacés à Alger avec la ferme détermination de décrocher le billet qualificatif, mais dame coupe en a décidé autrement. Quant à notre entraîneur, il nous a demandé d’oublier rapidement le match de l’USMH et nous concentrer désormais sur le championnat » nous a confié le défenseur axial du MOB Ilyes Bouheniche en marge de la séance de reprise des entrainements. « Nous n’avons d’autres choix que récolter les trois points. Il est impératif de réaliser un très bon résultat. Avec le travail de tout le groupe, on hissera notre compte à 21 points. On n’a plus droit à l’erreur, on devra faire le plein, surtout à domicile, afin d’atteindre notre objectif, à savoir le maintien. Le renforcement du groupe lors de ce mercato hivernal va nous permettre d’attaquer en meilleure forme les prochains matchs», ajoute-il. Le coach Madoui a longuement discuté avec les joueurs avant la séance d’entraînement, les incitant à oublier rapidement le match de coupe et à rester concentrés sur le championnat où le maintien reste le seul objectif. Et pour l’atteindre, ils devront fournir plus d’efforts et rester mobilisés tout au long de la seconde phase. Cette reprise a vu la présence de tous les joueurs, y compris les deux derniers blessés, Amokrane et Dehar, qui se sont entraînés en solo et devront intégrer le groupe la semaine prochaine. Tous les autres joueurs seront concernés par le match de l’OM qui se jouera à huis-clos, un facteur qui pourrait être un handicap pour les Crabes qui ont besoin de leur public en ces moments difficiles. Le staff technique aura donc le choix pour aligner les onze rentrants, comparativement au match de coupe qui a vu l’absence de pas moins de 8 joueurs titulaires, chose qui a engendré une piètre prestation.

Z. H.