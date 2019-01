Les nouvelles recrues qualifiées

Par DDK | Il ya 1 heure | 330 lecture(s)

Les nouveaux éléments de la JSK engagés en ce mercato hivernal, à savoir Mohamed Amine Kabari, Mohamed Benchaira et Wahid Belgherbi, sont qualifiés avec le club. La direction kabyle a en effet réglé les dettes des anciens joueurs qui avaient saisi la CRL, à savoir Redouani, Ferhani, Djerar et le portier Boultif, ce qui lui a permis de qualifier les nouveaux joueurs. C’est ce que nous a affirmé, hier après-midi, le président délégué et porte-parole du club, Mouloud Iboud, que nous avons joint par téléphone. «Les dettes sont réglées et les nouveaux joueurs sont désormais qualifiés avec la JSK», a-t-il affirmé. Le coach Dumas pourra donc compter sur les nouvelles recrues dès le rendez-vous d’après-demain face à la JSS, à Béchar. Toutefois, si Benchaira est prêt pour ce match, Belgherbi et Kabari n’ont pas encore atteint leur forme optimale. En effet les deux joueurs travaillent d’arrache pied pour rattraper le retard qu’ils accusent sur le plan physique par rapport à leur coéquipiers. Pour rappel, Redouani, Ferhani, Boultif et Djerrar ont quitté la JSK sans toucher leur argent, ce qui les a contraints à saisir la commission de résolution des litiges pour avoir leur dû. Le portier Asselah quant à lui a trouvé un terrain d’entente avec les responsables kabyles sur la façon de toucher son argent. Selon les informations en notre possession, le montant des dettes de la JSK avoisinait les 3,5 milliards de centimes. Le président Mellal et ses collaborateurs se sont acquittés de cette somme comme exigé par la FAF. Cette dernière a en effet informé les clubs débiteurs que «le recours au Tribunal arbitral des sports (TAS) n'est pas suspensif», ajoutant, dans une circulaire diffusée lundi sur son site officiel, que «les clubs ayant une dette supérieure à dix millions de dinars seront interdits de recrutement», jusqu'à ce qu'ils reçoivent une décision définitive du TAS. Faute de cette décision notifiée du TAS, les clubs débiteurs «devront faire baisser leurs dettes en deçà des 10 000 000 DA», sans quoi ils ne pourront pas recruter, a ajouté l'instance fédérale dans un bref communiqué.

Vol spécial pour rallier Bechar

La délégation kabyle ralliera la ville de Bechar, vendredi matin, soit le jour du match face à la JSS, sur un vol spécial de la compagnie Tassili Airways. Ce vol spécial permettra aux joueurs de la JSK d’être dans les meilleures conditions possibles. Le président Mellal et ses collaborateurs font tout pour que l’équipe soit dans ses meilleures dispositions, afin de réaliser un bon résultat. Eliminés en coupe d’Algérie face à la modeste équipe de l’ARB Ghriss, les coéquipiers de Chetti devront se ressaisir dès le match d’après-demain.

M. L.